國際

國際要聞

巴基斯坦邀美投資港口 稱抗帶路項目 伯斯尼港構想回應瓜達爾港 游走美中戰略對冲　

【明報專訊】《金融時報》（FT）上周六（4日）報道，巴基斯坦陸軍參謀長、被視為巴國實際領導人的穆尼爾，其顧問早前向美國官員提議在阿拉伯海岸興建及營運港口，讓美國在這全球最敏感之一地區多獲一據點。文件指方案提及美投資者將沿海城鎮伯斯尼（Pasni）發展成可通往巴國礦產資源的樞紐，制衡中國「一帶一路」旗艦項目瓜達爾港。提案並非巴國官方政策，卻反映巴國官員正研究利用近月南亞的地緣政治動盪局勢，對冲地緣政治風險。

《金融時報》指方案提出在伯斯尼發展港口，預計興建成本達12億美元（近94億港元），融資將由巴國政府和美國支持的開發資金共同提供。巴國官員表示，港口將連接通往巴國內陸的一條新鐵路以運送礦產資源，尤其是銅和銻，它們是電池、阻燃劑和導彈的重要原料。

美國和巴基斯坦的關係在今年5月印度和巴基斯坦空戰後急速改善，巴基斯坦積極打出關鍵礦物牌等嘗試拉攏特朗普（見另稿）。《金融時報》形容，伯斯尼港口發展計劃是巴國官員為跟特朗普政府保持關係，公開及私下拋出的其一方案，跟關鍵礦產牌息息相關；其他例子包括參與特朗普支持的加密貨幣項目、加強合作打擊盤踞阿富汗的「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）和支持特朗普的加沙和平方案等。

發展藍圖指可助美擴影響力

巴國的向美提交的伯斯尼發展藍圖指出，當地鄰近伊朗和中亞，能增加美國在貿易與安全方面的選項，擴展美國在阿拉伯海和中亞的影響力，「制衡瓜達爾」。

文件內容提及「中國就一帶一路倡議而在瓜達爾的投資引起『雙重用途』的關注」，明顯針對美方忌憚中國在區內發展、關注瓜達爾或會被用作中國海軍基地的可能，儘管巴國及中國對這點都予以否認。

巴基斯坦正試圖與中國、美國、伊朗和沙特阿拉伯等國的一系列外交關係取得平衡，有支持伯斯尼港口計劃的人認為，這方案是讓巴基斯坦在國際舞台為其立場對冲風險的一種方式。

穆尼爾的兩名文官顧問稱已向美國官員提出港口發展方案。然而有美國和巴國高級官員稱，該港口方案暫仍是商業構想，有待適當研究。

（金融時報）

