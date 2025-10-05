明報新聞網
國際

國際新聞

哈馬斯局部允美和平方案 願釋人質交加沙管治權 未提解除武裝

【明報專訊】巴勒斯坦武裝組織哈馬斯上周五（3日）有條件地局部接納美國提出的20點加沙和平方案，包括同意釋放所有人質及交出加沙的管治權，但未提及解除武裝，並強調要透過調解方展開談判，討論協議細節。《華爾街日報》報道，哈馬斯內部存在矛盾，位於多哈的政治局成員支持方案，但身處加沙的軍事領袖抗拒繳械和釋放人質，突顯接下來各方推動協議執行的難度。哈馬斯同意部分方案內容後，美國總統特朗普敦促以色列立即停止轟炸加沙。以方則表示正準備立即實施特朗普和平方案的第一階段，即為哈馬斯釋放人質作準備。

特朗普前日較早時向哈馬斯發出最後通牒，要求在美東時間周日下午6時前接納和平方案，否則面臨「地獄之災」，哈馬斯其後發聲明表示接受部分條款，包括同意「按照特朗普提案所設的交換條件，釋放所有被扣押人員及遺體」、「將加沙的管治權移交給一個基於巴勒斯坦民族共識、獲阿拉伯及伊斯蘭社會支持的獨立巴勒斯坦獨立機構」，但強調方案中涉及加沙的未來及巴人基本權利等議題，必須基於相關國際法和決議案進一步磋商，哈馬斯將參與其中「並作出貢獻」。

哈馬斯要求參與加沙未來磋商

《華爾街日報》報道，哈馬斯要求就方案中多項條款作出澄清，包括以軍撤出加沙的時間表、防禦及進攻武器的界定，以及結束戰爭的保證。哈馬斯高層官員馬爾祖克接受半島電視台訪問時表示，方案中要求72小內釋放人質是不切實際。調解方透露，哈馬斯近幾周已與挾持部分人質的武裝組織失去聯繫。目前估計仍有48名人質在加沙，但料僅20人生還。

《華爾街日報》又引述阿拉伯國家官員報道，哈馬斯內部尚未就解除武裝、在何種條件下釋放人質達成共識。斡旋人員表示，哈馬斯首席談判代表哈亞及多名高級政治官員支持方案，但這些身處加沙以外的官員對加沙境內軍事指揮官影響力有限。斡旋官員透露，領導哈馬斯的哈達德（Ezzedin al-Haddad）表示願意將火箭及其他攻擊性武器交給埃及與聯合國保管，但希望保留步槍等小型武器供防禦之用，但加沙境內的哈馬斯指揮官擔心，若接受一份等同投降的協議，他們將無法要求作戰成員遵守解除武裝的規定。哈馬斯在戰場上受重挫，失去大部分領導層及經驗豐富的戰士，組織內的溝通及行動協調能力也被削弱。阿拉伯斡旋人透露，因應這種情况，哈馬斯已將指揮權下放給規模較小​​的部隊，這些部隊通常自行決定何時及如何攻擊以軍。

一名哈馬斯高層人員向法新社表示，埃及將籌辦一場召集各巴勒斯坦派系的會議，就戰後加沙走向作決定。

特朗普促停炸加沙 以軍縮行動規模

哈馬斯局部同意方案內容後，多國呼籲把握和平最佳契機，特朗普表示，相信哈馬斯已為「持久和平做好準備」，要求以色列立即停止轟炸加沙，讓人質能安全及迅速獲釋，「這不僅關乎加沙，更關乎中東長期追求的和平」。內塔尼亞胡辦公室回應稱，以色列正準備立即執行特朗普方案的首階段。以軍傳媒報道，以軍已接令將軍事行動規模減至「最低程度」，地面部隊僅執行防禦任務。不過，軍方發言人同日警告，加沙乾河以北地區仍是「危險戰區」。加沙民防部門亦稱，以軍當日仍對加沙等地發動數十次空襲和炮擊。

（華爾街日報/路透社/以色列時報/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕特朗普 人質 釋放 和平計劃 哈馬斯 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

