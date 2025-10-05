「捷克特朗普」回朝 援烏彈藥項目勢叫停

勢打擊歐盟援烏團結

今次大選共有26個政黨和聯盟參與，比上屆2021年多出4個，將從4463名候選人中選出200人進入眾議院。主要角逐的政黨包含巴比什（Andrej Babiš）領導的「不滿公民行動黨」（ANO），他們以減稅和增加退休金爭取支持。此外，由總理菲亞拉（Petr Fiala）領導的「一起」（SPOLU）中右翼聯盟爭取繼續執政。其他可獲分配議席的政黨包括以反歐盟、反移民立場吸引選民的「自由和直接民主黨」（SPD），以及主打地方治理與中間自由主義的「市長和獨立人士黨」（STAN）等。

捷克國會選舉採用比例代表制，任期4年。政黨必須跨過全國得票率門檻（5%）才能獲分配議席，最終在200席中掌握至少101席的政黨或聯盟，將可組成新政府，但要120席才可擁有完整立法權力，否則難以推動修憲或重大立法。

71歲的巴比什是捷克富豪，曾率黨在2017年大選勝出並當上總理，2021年下台。他以民粹立場見稱，競選期間提出增加工資、退休金和推動經濟增長，並為學生和年輕家庭提供稅務優惠。他鼓吹停止軍援烏克蘭，其上台將令捷克跟匈牙利和斯洛伐克在援烏問題上走近。民調顯示不少選民不滿現政府援烏而漠視國內問題。

（法新社/路透社/中央社）