明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

「捷克特朗普」回朝 援烏彈藥項目勢叫停

【明報專訊】捷克過去兩天舉行國會大選，在完成97%點票後，右翼前總理巴比什所領導的政黨得票大幅領先執政聯盟近20個百分點，外媒預測他仍需拉攏小政黨組成聯合政府。預計在這位「捷克特朗普」治下，捷克將減少援助烏克蘭，並取消供烏彈藥項目，勢打擊歐盟援助烏克蘭的團結性。巴比什表示對這次選舉的「歷史性」結果感到高興。

勢打擊歐盟援烏團結

今次大選共有26個政黨和聯盟參與，比上屆2021年多出4個，將從4463名候選人中選出200人進入眾議院。主要角逐的政黨包含巴比什（Andrej Babiš）領導的「不滿公民行動黨」（ANO），他們以減稅和增加退休金爭取支持。此外，由總理菲亞拉（Petr Fiala）領導的「一起」（SPOLU）中右翼聯盟爭取繼續執政。其他可獲分配議席的政黨包括以反歐盟、反移民立場吸引選民的「自由和直接民主黨」（SPD），以及主打地方治理與中間自由主義的「市長和獨立人士黨」（STAN）等。

捷克國會選舉採用比例代表制，任期4年。政黨必須跨過全國得票率門檻（5%）才能獲分配議席，最終在200席中掌握至少101席的政黨或聯盟，將可組成新政府，但要120席才可擁有完整立法權力，否則難以推動修憲或重大立法。

71歲的巴比什是捷克富豪，曾率黨在2017年大選勝出並當上總理，2021年下台。他以民粹立場見稱，競選期間提出增加工資、退休金和推動經濟增長，並為學生和年輕家庭提供稅務優惠。他鼓吹停止軍援烏克蘭，其上台將令捷克跟匈牙利和斯洛伐克在援烏問題上走近。民調顯示不少選民不滿現政府援烏而漠視國內問題。

（法新社/路透社/中央社）

相關字詞﹕巴比什 2025捷克國會選舉 國會大選 捷克

上 / 下一篇新聞