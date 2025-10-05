拆局：黨員票助破高市包圍網 右翼反撲難救「回扣門」

「岩盤保守派」流失 惹黨內擔憂

過去兩場眾、參院選舉，自民黨總得票大跌500萬至700萬，檢視其他政黨得票，最大受惠者是國民民主黨和參政黨等右傾政黨，令自民黨內部漸憂流失所謂的「岩盤保守派」。是故高市這次營造自己是重新吸納保守選民最佳人選形象，惟起初未獲看好，尤其是「回扣門」令大批安倍派議員落馬後，自民黨內似已形成以岸田、石破、森山裕和菅義偉為首的相對溫和保守陣營主導之局勢，小泉進次郎（菅和森山支持、岸田派出親信輔助）和林芳正（舊岸田派和石破政權要角支持）分別出馬，便頗有「高市包圍網」意味。

小泉陣營屢「自爆」 首輪議員票遜預期

然而，黨員票走向最終決定大局，隨高市優勢漸現，議員取向開始動搖——自身陣營不斷「自爆」的小泉在首輪只獲80張議員票，意味有10名以上陪同他宣布出選的議員另投他人。儘管如此，議員票在次輪比重提高，令黨員票勝出但最終敗北情况不鮮見，高市2021年便以「河野包圍網」關鍵棋子初參選，代表安倍吸納票源再歸邊岸田，助後者擊敗黨員票佔優的河野太郎。惟對比當年，自民黨如今處於隨時下野的風雨飄搖，議員們難完全無視黨員想法——黨內元老麻生太郎選前終極表態，下令其派閥成員投給「在黨員票領先的人」，便確立高市當選的政治基礎。

高市早苗上台也許有助「岩盤保守派」回歸自民黨，但她與安倍派的深厚淵源仍是政治隱憂。對比去年，高市這次刻意在20名推薦人名單中減少涉及「回扣門」的舊安倍派成員，但在缺乏自身班底下，未來也許不得不倚重舊安倍派成員出任黨政要職，屆時民意會如何回應，將決定其政權能走多遠。

