明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

拆局：黨員票助破高市包圍網 右翼反撲難救「回扣門」

【明報專訊】經歷石破時代的選戰三連敗（參、眾兩院和東京都議會），日本自民黨內部最終選擇路線調整，岸田文雄和石破茂代表的溫和保守政權暫告一段落，改由政見更貼近已故首相安倍晉三的高市早苗上台，以回應日本社會「右轉」趨勢，盼挽回出走的保守派基本盤票源。惟自民黨頹勢並非只因「不夠右」，也是跟安倍及其派閥息息相關的統一教和「回扣門」醜聞令支持者失望所致。高市早苗未來難免要對黨內保守右翼議員投桃報李，但如果舊安倍派骨幹如萩生田光一和西村康稔等擔任黨政要職，隨時重新觸發民眾怒火，令日本出現又一個短命政權。

「岩盤保守派」流失 惹黨內擔憂

過去兩場眾、參院選舉，自民黨總得票大跌500萬至700萬，檢視其他政黨得票，最大受惠者是國民民主黨和參政黨等右傾政黨，令自民黨內部漸憂流失所謂的「岩盤保守派」。是故高市這次營造自己是重新吸納保守選民最佳人選形象，惟起初未獲看好，尤其是「回扣門」令大批安倍派議員落馬後，自民黨內似已形成以岸田、石破、森山裕和菅義偉為首的相對溫和保守陣營主導之局勢，小泉進次郎（菅和森山支持、岸田派出親信輔助）和林芳正（舊岸田派和石破政權要角支持）分別出馬，便頗有「高市包圍網」意味。

小泉陣營屢「自爆」 首輪議員票遜預期

然而，黨員票走向最終決定大局，隨高市優勢漸現，議員取向開始動搖——自身陣營不斷「自爆」的小泉在首輪只獲80張議員票，意味有10名以上陪同他宣布出選的議員另投他人。儘管如此，議員票在次輪比重提高，令黨員票勝出但最終敗北情况不鮮見，高市2021年便以「河野包圍網」關鍵棋子初參選，代表安倍吸納票源再歸邊岸田，助後者擊敗黨員票佔優的河野太郎。惟對比當年，自民黨如今處於隨時下野的風雨飄搖，議員們難完全無視黨員想法——黨內元老麻生太郎選前終極表態，下令其派閥成員投給「在黨員票領先的人」，便確立高市當選的政治基礎。

高市早苗上台也許有助「岩盤保守派」回歸自民黨，但她與安倍派的深厚淵源仍是政治隱憂。對比去年，高市這次刻意在20名推薦人名單中減少涉及「回扣門」的舊安倍派成員，但在缺乏自身班底下，未來也許不得不倚重舊安倍派成員出任黨政要職，屆時民意會如何回應，將決定其政權能走多遠。

明報記者

相關字詞﹕日本 回扣門 右翼民粹 岸田文雄 安倍派 安倍晉三 高市早苗 自民黨總裁選舉 日本自民黨

上 / 下一篇新聞