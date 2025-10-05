明報新聞網
國際

國際要聞

從搖滾鼓手到右翼台柱 「女版安倍」受安倍提攜

【明報專訊】日本自民黨新總裁高市早苗以已故首相安倍晉三的政治路線繼承人自居，外界甚至形容她是「女版安倍」，回顧政壇歷程，其上位確離不開安倍的提攜——幾乎可以說，沒有安倍，高市不會有拜相的機會。

64歲的高市早苗比安倍年輕6年半，但二人其實同於1993年大選初當選，其同期包括前首相岸田文雄以及現時其中3個在野黨領袖——野田佳彥（跟高市同為松下政經塾出身）、齊藤鐵夫和志位和夫。惟高市延至1996年才加入自民黨，隨即加入安倍所屬派閥清和政策研究會。到2006年安倍首度拜相，高市首獲入閣機會（沖繩北方相），到2012年安倍回朝，她先擔任「黨三役」之一的政務調查會長，後兩度出任總務相，破紀錄在任1438日。

早年退出派閥 躲過「回扣門」上位

高市從未被視為跟麻生太郎、菅義偉和甘利明等同級的安倍二期政權核心，甚至不像岸田般被公認為未來首相人選，但其一項決定令她成為安倍改變政局的「鬼牌」，間接鋪出拜相之路。在2012年自民黨總裁選舉前夕，高市為支持安倍角逐，不惜退出清和會（時任領袖町村信孝也有參選）。在2021年黨總裁選舉，安倍推出高市競逐來阻截河野太郎，其無派閥身分令清和會可名義上置身事外。翌年安倍遇刺身亡後，清和會群龍無首，及後更因「回扣門」瀕臨滅頂，安倍親信幾乎盡數捲入而失勢，只有高市早年退會，以及加藤勝信身處茂木派，得以保留政治元氣，其中又以高市更受保守派民眾青睞。

巧合的是，安倍晉三正是在高市政治地盤奈良縣遇刺（儘管中槍位置和證實死亡的醫院都不在其選區），事隔3年，高市終有望拜相，跟其政壇「伯樂」看齊。

惟一如安倍晉三，立場強硬的高市早苗，言行不時捲入爭議，例如總務相任內曾威脅要將報道政治新聞「立場不持平」的新聞機構停牌。她還試過跟日本的新納粹主義組織領袖合照，推薦有關納粹元首希特勒掌權前參選策略的相關著作，被指摘是極右。她又堅持參拜靖國神社，外界質疑她能否處理對中或對韓關係。在台海問題上，她沿襲安倍「台灣有事即日本有事」論述，但其鷹派作風令防衛省內部擔心會引發台海危機。

視戴卓爾夫人為榜樣 堅持信念

高市曾說過自己理想的女性政治領袖是英國首位女首相戴卓爾夫人，形容對方即使政策不受歡迎，但仍堅持信念，努力說服民眾。不過高市的興趣肯定跟戴卓爾夫人不同，她年輕時曾當「暴走族」騎重型電單車上學，甚至在從政初年仍繼續騎電單車回國會，及後才因安全理由放棄；她還喜歡音樂，曾任金屬搖滾樂團鼓手。

明報記者

相關字詞﹕戴卓爾夫人 安倍晉三 自民黨總裁選舉 高市早苗 日本自民黨

