從搖滾鼓手到右翼台柱 「女版安倍」受安倍提攜

64歲的高市早苗比安倍年輕6年半，但二人其實同於1993年大選初當選，其同期包括前首相岸田文雄以及現時其中3個在野黨領袖——野田佳彥（跟高市同為松下政經塾出身）、齊藤鐵夫和志位和夫。惟高市延至1996年才加入自民黨，隨即加入安倍所屬派閥清和政策研究會。到2006年安倍首度拜相，高市首獲入閣機會（沖繩北方相），到2012年安倍回朝，她先擔任「黨三役」之一的政務調查會長，後兩度出任總務相，破紀錄在任1438日。

早年退出派閥 躲過「回扣門」上位

高市從未被視為跟麻生太郎、菅義偉和甘利明等同級的安倍二期政權核心，甚至不像岸田般被公認為未來首相人選，但其一項決定令她成為安倍改變政局的「鬼牌」，間接鋪出拜相之路。在2012年自民黨總裁選舉前夕，高市為支持安倍角逐，不惜退出清和會（時任領袖町村信孝也有參選）。在2021年黨總裁選舉，安倍推出高市競逐來阻截河野太郎，其無派閥身分令清和會可名義上置身事外。翌年安倍遇刺身亡後，清和會群龍無首，及後更因「回扣門」瀕臨滅頂，安倍親信幾乎盡數捲入而失勢，只有高市早年退會，以及加藤勝信身處茂木派，得以保留政治元氣，其中又以高市更受保守派民眾青睞。

巧合的是，安倍晉三正是在高市政治地盤奈良縣遇刺（儘管中槍位置和證實死亡的醫院都不在其選區），事隔3年，高市終有望拜相，跟其政壇「伯樂」看齊。

惟一如安倍晉三，立場強硬的高市早苗，言行不時捲入爭議，例如總務相任內曾威脅要將報道政治新聞「立場不持平」的新聞機構停牌。她還試過跟日本的新納粹主義組織領袖合照，推薦有關納粹元首希特勒掌權前參選策略的相關著作，被指摘是極右。她又堅持參拜靖國神社，外界質疑她能否處理對中或對韓關係。在台海問題上，她沿襲安倍「台灣有事即日本有事」論述，但其鷹派作風令防衛省內部擔心會引發台海危機。

視戴卓爾夫人為榜樣 堅持信念

高市曾說過自己理想的女性政治領袖是英國首位女首相戴卓爾夫人，形容對方即使政策不受歡迎，但仍堅持信念，努力說服民眾。不過高市的興趣肯定跟戴卓爾夫人不同，她年輕時曾當「暴走族」騎重型電單車上學，甚至在從政初年仍繼續騎電單車回國會，及後才因安全理由放棄；她還喜歡音樂，曾任金屬搖滾樂團鼓手。

明報記者