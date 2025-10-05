高市早苗膺自民黨總裁 勢成首女日揆 「對華鷹派」延安倍路線 中國外交部促日方積極理性

承諾恢復民眾信賴 研擴大聯合執政

在首輪投票中，高市早苗在黨員/黨友票遙遙領前，即使議員票排第三，仍以首名出線，跟小泉進次郎對決。在次輪投票中，高市續在黨員/黨友票轉化的都道府縣黨支部票領放，並在議員票意外反超，最終以29票優勢當選。

高市在勝選感言中向在座的首相石破茂致謝，指他在少數派執政下仍致力克服重重困難，推動設立防災廳與地方創生政策，為國政開啟重要道路。其後小泉等各位落敗者均呼籲黨內團結一致支持高市領導。高市傍晚再在記者會自言相信自民黨「能些微改變面貌」，承諾會帶領該黨恢復民眾信賴。自民黨因「回扣門」等醜聞影響，與公明黨的執政聯盟在參眾兩院同時淪為少數派，令新總裁有必要研究擴大聯合執政。

如無意外，高市下周三（15日）將獲國會指名繼任首相，本周初會先確認黨內人事安排，但她要趕及完成執政聯盟談判並不容易。公明黨代表齊藤鐵夫昨日跟高市會面後重申，自己就對方參拜靖國神社、與外國人共融、拉攏在野黨加入執政聯盟等主張表達疑慮，如無法釋除，該黨難以留在聯盟。

高市幕僚昨晚向《每日新聞》透露，屬意盡早跟國民民主黨協商合作，後者代表玉木雄一郎表示跟高市就能源等政策有立場一致的部分，歡迎對方邀請討論並進一步協調。此前跟小泉陣營關係密切的維新會代表吉村洋文未排除合作可能，表示將以高市出身關西（奈良縣）和屬阪神虎棒球隊忠實球迷為契機，游說對方支持其大阪「副首都」構想。參政黨黨魁神谷宗幣稱準備好在減稅、積極財政政策、「反全球化」等跟高市合作。

在外交安保議題上，高市選前接受美國保守派智庫哈德遜研究所訪問時，指摘中國、朝鮮和俄羅斯軍事活動加劇，令日本周邊環境急劇惡化，日本有必要築構更穩固的防衛體制，並要應對網絡、太空、電磁波、人工智能（AI）武器和無人機等新形態戰事。她強調日本關切台海和平與穩定，表明希望能就此跟中國大陸領導人展開「坦誠對話」，而日本跟台灣能在1972年《中日聯合聲明》下，建立起非政府之間的實務關係。

被視減稅派 主張支援AI半導體產業發展

在財經政策方面，高市被視為減稅派，又主張政府財政支援AI、半導體、生物科技、航天與造船等關鍵產業發展，形成「危機管理和經濟增長的良性循環」。她選前曾暗示如跟特朗普政府達成的貿易協議不符合日本利益，將對重新談判持開放態度，但她昨日表明不會立即尋求修改，認為應先在日美磋商機制的框架內明確說明。

在移民與外國人政策方面，高市主張加強對非法滯留者的管控，稱將嚴格審查海外資本流入。

（NHK/讀賣新聞/共同社/中央社）