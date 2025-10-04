特向國會正式通報 與加勒比毒販武裝衝突

白宮稱捍衛特朗普上述定性，指他正兌現對付販毒集團的承諾，護美國國民免受販毒分子危害，並強調相關做法「合乎武裝衝突法」。但曾為美國陸軍任戰爭法律高級顧問的得州理工大學戰爭法專家科恩（Geoffrey Corn）指，販毒集團並未對美作出「敵對行動」，而這是構成武裝衝突的法律標準。他批評特朗普的做法「濫權越界」。美國法律亦禁止軍隊蓄意對付平民，即使對象是懷疑刑事罪犯，他們應由執法部門處理。

參議院軍事委員會民主黨領袖里德（Jack Reed）發聲明批評特朗普上月繞過國會，下令美軍擊毁3艘其稱「來自委內瑞拉的運毒船」，卻未有提供明確法律理據、證據或情報，「每個美國人都應警覺，總統竟自認有權秘密對任何他認定為敵人的對象發動戰爭」。《華爾街日報》周四報道，有共和黨參議員周三在軍事委員會閉門會議上，要求國防部就其近期掃毒行動提供有力法律依據。

（紐約時報/華爾街日報/華盛頓郵報/新華社）