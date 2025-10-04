明報新聞網
國際

國際新聞

委內瑞拉海岸偵測5美戰機 譴責「非法侵入」挑釁

【明報專訊】美國與委內瑞拉關係持續緊張之際，委內瑞拉周四（2日）在該國海岸附近上空偵測到有5架戰機，指控美國「非法侵入」其飛行情報區（FIR）挑釁該國。

委內瑞拉防長洛佩斯周四表示，當局偵測到至少5架美軍戰機飛行速度約每小時741公里、飛行高度約1萬米。洛佩斯未有表明美軍戰機型號，但提到美國近期在波多黎各部署多架F-35隱形戰機。他重申委國武裝部隊一直對全國範圍內保持警戒和部署，以保障主權和領土完整，應對任何侵犯領空或領海的企圖。

委國稱提請安理會

委內瑞拉國防部和外交部隨後發表聯合聲明，稱美軍戰機出現在距離委國海岸約75公里的邁克蒂亞FIR，嚴重危及加勒比地區民用及商業航空安全，批評是威脅國家主權、違反國際法準則及《國際民用航空公約》的挑釁行為，要求美國國防部（戰爭部）部長海格塞斯立即摒棄企圖破壞拉美和加勒比地區和平與穩定的「鹵莽、冒險和好戰」立場，並指委方將提請包括聯合國安理會等採取必要措施，防止同類事件再發生。

FIR是為民用航空提供飛行情報和管制服務的空域單位，範圍除一國領空外，通常亦包括毗鄰的國際空域。民航機進入飛行情報區須提前報告飛行計劃。

美方近期以「打擊拉美販毒集團」為由在委內瑞拉附近加勒比海域部署多艘軍艦，宣稱摧毁3艘來自委國「運毒船」、擊斃17名「毒販」。委總統馬杜羅指美方意圖通過軍事威脅推動委國政權更迭，並在拉美作軍事擴張。

（新華社/聯合早報/路透社）

相關字詞﹕美委關係 戰機 侵犯領空 委內瑞拉 美國

