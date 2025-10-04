Z世代示威非洲蔓延 摩洛哥3死 不滿重金籌備2030年世盃 任公共服務缺錢

示威上周六爆發，隨即蔓延至10多個城市，包括首都拉巴特、經濟中心卡薩布蘭卡及港口城市丹吉爾等。各地示威都有暴力場面，跟拉巴特一河之隔的貧困城市塞拉有暴徒搶掠商店、放火燒車，有蒙面的年輕人向警車擲石。

青年組織要求解散政府查貪腐

西南部城市勒克利亞周三晚有3名示威者在皇家憲兵開槍驅散示威者期間身亡，當局指憲兵為阻止民眾搶奪士兵武器而「開槍自衛」。內政部發言人稱示威造成逾260名警員及20名示威者受傷，有409人被捕，另有40輛警車和20輛私家車被縱火。

首相阿赫努什周四回應事件，稱政府願意對話，並回應示威者的訴求。不過，GenZ 212昨發表公開信，要求國王穆罕默德六世立即解散現政府，並啟動對政治精英涉嫌貪腐的獨立調查，同時表示拒絕政府提出的對話及改革方案。

公立醫院8孕婦死 引爆貧富不均不滿

這輪抗議浪潮導火線之一，是上月阿加迪爾一間公立醫院傳出八名孕婦死亡，引發社會對貧富不均、公立醫療及教育服務質素的強烈不滿。民眾不滿政府在積極籌備12月非洲國家盃及2030年世界盃決賽周部分賽事之際，基層民生卻未有同步改善。

匿名青年組織「GenZ 212」（212是摩洛哥的國際電話區號）主要利用TikTok、Instagram及遊戲社交通訊程式Discord等平台，動員民眾參與抗議。

今年夏天，尼泊爾、印尼、秘魯、馬達加斯加等國爆發由Z世代主導的大規模示威。路透社報道，GenZ 212受到這些示威所啟發，其Discord群組從上周約3000名成員，激增至逾15萬人。

