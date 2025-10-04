明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

Z世代示威非洲蔓延 摩洛哥3死 不滿重金籌備2030年世盃 任公共服務缺錢

【明報專訊】Z世代示威在非洲蔓延。北非國家摩洛哥截至周四爆發連續6天反政府示威，組織示威的青年組織「GenZ 212」昨（3日）要求國王解散政府。人權組織指連日示威有約1000人被捕，當局稱皇家憲兵周三晚開槍阻止示威者衝擊憲兵哨所期間有3名示威者死亡。示威民眾批評政府投入大量資金籌備2030年世界盃，任由公共服務的資金短缺，年輕人亦不滿國家經濟及就業前景。

示威上周六爆發，隨即蔓延至10多個城市，包括首都拉巴特、經濟中心卡薩布蘭卡及港口城市丹吉爾等。各地示威都有暴力場面，跟拉巴特一河之隔的貧困城市塞拉有暴徒搶掠商店、放火燒車，有蒙面的年輕人向警車擲石。

青年組織要求解散政府查貪腐

西南部城市勒克利亞周三晚有3名示威者在皇家憲兵開槍驅散示威者期間身亡，當局指憲兵為阻止民眾搶奪士兵武器而「開槍自衛」。內政部發言人稱示威造成逾260名警員及20名示威者受傷，有409人被捕，另有40輛警車和20輛私家車被縱火。

首相阿赫努什周四回應事件，稱政府願意對話，並回應示威者的訴求。不過，GenZ 212昨發表公開信，要求國王穆罕默德六世立即解散現政府，並啟動對政治精英涉嫌貪腐的獨立調查，同時表示拒絕政府提出的對話及改革方案。

公立醫院8孕婦死 引爆貧富不均不滿

這輪抗議浪潮導火線之一，是上月阿加迪爾一間公立醫院傳出八名孕婦死亡，引發社會對貧富不均、公立醫療及教育服務質素的強烈不滿。民眾不滿政府在積極籌備12月非洲國家盃及2030年世界盃決賽周部分賽事之際，基層民生卻未有同步改善。

匿名青年組織「GenZ 212」（212是摩洛哥的國際電話區號）主要利用TikTok、Instagram及遊戲社交通訊程式Discord等平台，動員民眾參與抗議。

今年夏天，尼泊爾、印尼、秘魯、馬達加斯加等國爆發由Z世代主導的大規模示威。路透社報道，GenZ 212受到這些示威所啟發，其Discord群組從上周約3000名成員，激增至逾15萬人。

（路透社/法新社/BBC/金融時報/紐約時報/CNN）

相關字詞﹕2030年世界盃 Z世代 摩洛哥 示威

上 / 下一篇新聞