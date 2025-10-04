明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

日自民黨選總裁 定調新合縱連橫 小泉大熱高市力追林芳正黑馬 左右擴執政聯盟走向

【明報專訊】日本自民黨總裁選舉今日（4日）舉行，5名候選人誰能脫穎而出，將牽動黨內外的合縱連橫。儘管自民黨派閥在「回扣門」醜聞後，名義上只剩麻生派，但舊派閥影響力續透過元老政治若隱若現——3名前首相菅義偉、岸田文雄和麻生太郎依舊舉足輕重。大熱門小泉進次郎以菅為政治監護人，同時獲岸田安插親信拉攏，有望在次輪投票擊敗保守右翼代表人物高市早苗，後勁不俗的林芳正也有可能成為「黑馬」。在執政自民黨-公明黨聯盟（自公聯盟）在參眾兩院皆淪少數下，擴大聯合執政是無可避免，新任自民黨總裁人選將決定合作對象，較有可能的選擇是日本維新會和國民民主黨。

因首相石破茂上月7日辭職，自民黨舉行全規格制的臨時總裁選舉，即首輪投票時國會議員票與黨員/黨友票各有295張，次輪投票時國會議員票續有295張，但以都道府縣黨支部票（47張）代替黨員/黨友票。目前較可能出現的局面是小泉進次郎和高市早苗首輪出線，然後前者次輪獲勝，變數是高市在黨員/黨友票表現如何，若遜於預期隨時被林芳正爆冷超前，如勝於預期或令議員受壓在次輪倒戈支持她。

高市黨員票勢強 小泉議員票佔優

在黨員/黨友票方面，高市早苗和小泉進次郎佔明顯優勢。共同社最新民調顯示，高市（34.4%）和小泉（29.3%）在自民黨支持者中領前，林芳正（19.5%）緊隨成「黑馬」，小林鷹之（5.2%）和茂木敏充（3.8%）敬陪末席。有高市競選幹部認為，高市的保守右翼政綱「刺中地方黨員的心坎」，在安保政策和靖國神社等議題的強硬表態提升其支持度，卻又引發中間派顧慮，尤其是熱門的「外國人問題」，其批判「外國人踢鹿」言論被認為對選情有反效果。

惟高市在次輪投票更重要的議員票處劣勢，小泉以前首相菅義偉和黨幹事長森山裕的支持為基礎，是唯一同時得到麻生派和其他所有舊派閥成員加入陣營的候選人，即使選前爆出競選幹部涉操縱網上輿論「貶高市抬小泉」和其擔任會長的神奈川縣黨支部連合會涉將高市支持者強制退黨等爭議，但似乎不足以改變局勢。在去年黨總裁選舉，小泉首輪出局後的票源多轉向石破茂，令高市拜相夢碎，這次情况相似，林出局後其以舊岸田派為主的票源勢必歸邊小泉，而非派閥原領袖岸田文雄的政敵高市。

與去年相比，高市這次形勢更不利，一來許多捲入「回扣門」的舊安倍派議員已敗選，二來她未必再獲麻生太郎全力支持——對比麻生上次有跟石破茂長年私怨的考慮，他對小泉的不滿主要是後者政見過於自由派，但小泉近期宣布支持天皇的男系繼承權和承諾謹慎應對夫婦別姓議題，或可令麻生回心轉意——以河野太郎為首的麻生派神奈川縣和東京都議員已表態撐小泉。小林和茂木亦可能在次輪帶同票源倒向小泉，以回到黨內主流派，分享黨政要職。高市如今寄望首輪的黨員票大勝，令更多議員在次輪有投給自己的壓力。

合作維新或國民前 須先安撫公明黨

這是自公聯盟在參眾兩院同時失去多數後的首次自民黨總裁選舉，候選人能否擴大執政聯盟穩定政局，將成選情關鍵之一。小泉在這方面佔優，其陣營跟日本維新會的聯繫已久——菅義偉和森山裕跟維新會國會對策委員長遠藤敬關係密切，小泉跟維新會新任代表吉村洋文也不時互笠高帽。維新會近期已開出大阪「副首都」構想等合作條件，惟阻力包括公明黨跟其關係緊張，其一導火線是維新會在去年大選反口攻下該黨4個大阪選區，同時聲勢轉弱的維新會也擔心如跟自民黨聯手，隨時被打回大阪地方政黨的原形。

國民民主黨是另一可行對象，早在去年岸田執政尾聲，時為自民黨副總裁和幹事長的麻生太郎和茂木敏充已曾試探合作，甚至拋出由對方黨魁玉木雄一郎拜相的方案，但最終未成事。國民民主黨如今擔心其政策影響力會因自民黨跟維新會合作而下降，開始傳出考慮合作的風聲——小泉和高市也未排除可能性，前者上月在靜岡縣視察時獲該黨幹事長榛葉賀津也示好，高市在積極財政和安保的立場被認為跟玉木頗為接近。立憲民主黨也在嘗試拉攏維新會和國民民主黨，但似乎不太成功。

高市在這方面的最大考驗反而是跟公明黨的關係，後者代表齊藤鐵夫威脅如自民黨由激進保守派領導，屬「溫和保守派」的公明黨將退出聯盟，被認為明顯打壓高市。

明報記者

相關字詞﹕執政聯盟 日本公明黨 日本國民民主黨 日本維新會 派閥政治 林芳正 小泉進次郎 高市早苗 自民黨總裁選舉 日本自民黨

上 / 下一篇新聞