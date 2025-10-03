明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

WSJ：美擬供情報助烏 長程襲俄能源基建

【明報專訊】《華爾街日報》（WSJ）周三（1日）引述美國官員報道，華府將向烏克蘭提供情報，協助烏軍利用長程導彈打擊俄羅斯境內的能源基建，並要求北約盟友也提供類似支援。

美國官員稱，這是特朗普政府首次協助烏克蘭用長程導彈深入打擊俄羅斯的能源目標，官員正等待白宮發布書面指引，之後才與烏克蘭分享必要情報。雖然美國一直協助基輔發動無人機和導彈襲擊，但新的情報共享意味烏克蘭能更容易打擊俄羅斯的煉油廠、輸油管線及發電站等基建，目的是讓俄羅斯失去其維持軍事行動所需要的收入和石油。

考慮供戰斧等導彈 可襲莫斯科

美國官員表示，華府還考慮提供戰斧、梭魚及其他射程約800公里的美製陸基和空基導彈。戰斧巡航導彈射程達2500公里，若從烏克蘭發射，足以射到莫斯科與俄羅斯大部分領土。特朗普政府最近批准向烏克蘭出售射程在240至450公里的「增程攻擊彈藥」（ERAM）。

《華爾街日報》指出，將情報與更強大的武器相結合，可能產生比烏克蘭此前打擊俄羅斯境內目標更大的效果，對其能源基建造成更大的破壞，並牽制俄方的防空力量。

《華爾街日報》引述美國官員表示，特朗普上周在社交平台發文，表達對俄羅斯總統普京的不滿，並稱相信烏克蘭能夠奪回全部淪陷區之前不久，已經批准向烏克蘭提供更多情報支援。

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕美國 能源設施 俄羅斯 長程導彈 情報 俄軍侵烏

上 / 下一篇新聞