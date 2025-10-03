明報新聞網
國際

國際要聞

政府停擺衝擊 白宮先凍民主黨州2028億撥款

【明報專訊】美國聯邦政府陷入近7年來首次停擺，特朗普政府周三（1日）採取措施意圖加大停擺殺傷力並報復政敵，宣布凍結260億美元（約2028億港元）專針對民主黨主政州份的聯邦資金，又表示大規模裁員將於兩天內展開。民主黨人批評新措施將加劇失業，又指「特朗普以國家利益作人質」以作政治施壓。

白宮管理及預算辦公室主任沃特周三在社交媒體發帖稱，當局已暫停或計劃取消總值約260億美元的已批資金，涵蓋多項計劃，聲稱有關撥款「浪費」或須進一步審查。今次針對的項目包括紐約州共180億美元（約1398億港元）交通建設資金——當地正是國會兩大民主黨領袖傑弗里斯及舒默的家鄉。沃特強調，當局亦終止一筆總值80億美元（約624億港元）的資金，理由是「綠色新騙局資助左派氣候議程」，涉及16個州，大部分由民主黨掌控。

白宮稱兩天內大規模裁員

副總統萬斯周三罕有與白宮新聞秘書萊維特一同現身白宮簡報會，稱若停擺持續超過數天，政府將被迫裁員。他批評民主黨，矛頭直指舒默及進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（AOC），說：「舒默及AOC主導的民主黨派系關閉政府，理由是要求我們撥出數十億美元資助非法移民醫療，否則就不開政府。這要求荒謬。」然而，《衛報》指出這一指控並不屬實。美國現行法例明文禁止無證移民獲得醫療福利，民主黨亦無提出修法議案。

萊維特同場證實，政府部門已着手準備裁減人手，明言大規模裁員將於兩天內實行。

本輪停擺自新財政年度開始（美東周三0時）生效，原因是國會兩黨未能就臨時撥款協議達成共識。共和黨領袖主張將現有撥款延長至11月，但參議院民主黨人反對，指方案未能保障即將到期的醫保補貼。

目前眾議院正在休會，參議院則因猶太教贖罪日周四休會，預計周五復會，或於周末持續審議臨時撥款法案。

（路透社/法新社/BBC/紐約時報）

相關字詞﹕民主黨 特朗普2.0 美國聯邦政府停擺

