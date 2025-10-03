明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

實踐代替空想 一年出差300天揚理念

【明報專訊】周三離世的英國著名靈長類動物學家珍古德去年曾兩度接受美國《紐約時報》專訪，強調人類應對氣候變化和生態保育等發展難題不應只作空想，必須身體力行達成目標，並舉例自己為環保一年出差300天到全球各地演講。其中珍古德去年11月時隔6年再度訪港，在香港大學與200多名本地商界人士會面，呼籲企業領導和其他各界合作，推動生物多樣性。

《紐約時報》記者艾因霍恩（Catrin Einhorn）去年4月3日於珍古德90歲大壽當天訪問她。珍古德表示如能選擇，希望到野外而非留在室內受訪，她強調其生日更應該用於向全球各地民眾宣揚自己的理念，並為旗下研究和保育項目籌款，說：「這是為何我一年出差300天……只說不做沒有好處，我們需要實幹。」珍古德亦相信人類需要減少消費，並形成杜絕浪費的「循環經濟」，方能解決自己一手造成的生態亂象。

「希望並非單純空想或幻想」

數個月後，艾因霍恩再訪問珍古德，問她如何平衡真正的希望與「虛假的希望」（hopium）時，珍古德表明，希望並非單純的空想或幻想。她用比喻說明：「你要想像自己站在一條長長黑暗的隧道前，盡頭有一顆星星，那就是希望。你不能只站在隧道口，期望希望會自己來到你身邊。你要捲起衣袖，準備好，不管前方有多少障礙，都要翻過去、繞過去、爬過去，才能靠近那顆星。」

（紐約時報/香港大學網站）

相關字詞﹕珍古德 保育 氣候變化 環保

上 / 下一篇新聞