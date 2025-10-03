實踐代替空想 一年出差300天揚理念

《紐約時報》記者艾因霍恩（Catrin Einhorn）去年4月3日於珍古德90歲大壽當天訪問她。珍古德表示如能選擇，希望到野外而非留在室內受訪，她強調其生日更應該用於向全球各地民眾宣揚自己的理念，並為旗下研究和保育項目籌款，說：「這是為何我一年出差300天……只說不做沒有好處，我們需要實幹。」珍古德亦相信人類需要減少消費，並形成杜絕浪費的「循環經濟」，方能解決自己一手造成的生態亂象。

「希望並非單純空想或幻想」

數個月後，艾因霍恩再訪問珍古德，問她如何平衡真正的希望與「虛假的希望」（hopium）時，珍古德表明，希望並非單純的空想或幻想。她用比喻說明：「你要想像自己站在一條長長黑暗的隧道前，盡頭有一顆星星，那就是希望。你不能只站在隧道口，期望希望會自己來到你身邊。你要捲起衣袖，準備好，不管前方有多少障礙，都要翻過去、繞過去、爬過去，才能靠近那顆星。」

（紐約時報/香港大學網站）