明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

保育巨人珍古德逝世 黑猩猩研究顛覆靈長類認知 致力推環保

【明報專訊】英國著名靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）周三（1日）在加州出差期間於睡夢中離世，享年91歲。她是黑猩猩研究的先驅，是首名發現黑猩猩與人類行為相似的科學家，其精神啟迪一代又一代的後來者。她後半生亦在全球各地致力宣揚環境保育。珍古德協會讚揚珍古德的發現「徹底改變了科學」，形容她是「保護和修復自然世界的不懈倡導者」；綠色和平稱她是「保育巨人」。

珍古德去世前正在美國加州展開巡迴演說活動，原定周五在洛杉磯演講。她1960年開始在當時的非洲坦噶尼喀（現今坦桑尼亞）貢貝川地區展開黑猩猩研究，尤其關注牠們的情感與社交狀况，起初數月內便發現一頭她命名為「白鬍大衛」（David Greybeard）的雄性黑猩猩進食一頭剛被殺的初生叢林豬（bushpig），推翻過往相信黑猩猩是純素食動物的觀念。

珍古德亦隨之觀察得「白鬍大衛」等黑猩猩用草稈和樹枝挖蟻丘捕食白蟻，甚至懂拔除多餘樹葉令這些工具更有效，是首名科學家證明黑猩猩的行為與人類相似，包括亦發現牠們懂得組織並發動戰爭，跳舞求雨等。此前人們以為只有人類具此等智慧，珍古德的發現顛覆了長久以來的定見，震撼科學界，其導師、知名英籍人類學和古生物學家利基（Louis Leakey）讚揚成果致學界「有必要重新定義人類，或接受黑猩猩有如人類」。

非科班出身 突破科學界性別藩籬

珍古德此前未曾接受過正式學術訓練，她為研究對象的黑猩猩逐一命名，視牠們為朋友的創新研究手法為當時男性主導的科學界嗤之以鼻。珍古德對黑猩猩和大自然的喜愛源於童年時父親贈送的猩猩毛公仔，以及受到《泰山》和《杜立德醫生》（後改編為2020年奇幻電影《怪醫D老篤》）等講述人類親近動物的小說薰陶，利基亦正因這特別原因大膽起用非科班出身的她領導黑猩猩研究項目。

奧巴馬：為後世女科學家開啟大門

珍古德的努力和貢獻最終成功突破性別藩籬，啟迪後來的女性從事科學研究。美國前總統奧巴馬讚揚她為「後世多代女科學家開啟了大門」。

因1965年《國家地理雜誌》的封面報道，珍古德及她所研究的黑猩猩一躍成為西方家傳戶曉的名字。珍古德1977年創立國際珍古德協會，延續黑猩猩研究；她其後因伐林和野味興起破壞黑猩猩的棲息地和生態，1980年代中開始投身保育和環保事業，至近年更聚焦關注氣候變化。珍古德1991年創辦「根與芽計劃」（Roots and Shoots），培育全球逾60個國家及地區的青年關注環保議題，她2002年獲任命為聯合國和平使者。年過80後，珍古德仍保持身體力行，每年約300天在全球各地作以環保為主題的演說，她去年11月曾事隔6年再到訪香港，與200多名本地商界領袖會面，呼籲立即採取行動保護環境和生物多樣性。

任聯國和平使者 去年11月曾訪港

聯合國秘書長古特雷周三在社交平台對珍古德逝世表示深切哀悼，並由衷感謝她畢生致力於環保事業，長期堅定支持聯合國相關工作。綠色和平英國分部共同幹事長麥卡勒姆（Will McCallum）讚揚珍古德是「我們時代其一真正保育巨人」。

（中央社/中新社/BBC/紐約時報）

相關字詞﹕科學家 珍古德 黑猩猩 保育 環保

上 / 下一篇新聞