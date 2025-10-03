明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

WSJ：華府促大學簽10點協議 換優先聯邦補助

【明報專訊】美國《華爾街日報》（WSJ）周三（1日）報道，特朗普政府要求大學簽署一份契約，以換取優先獲得聯邦撥款。契約提出的條件禁止院校在招聘和錄取過程考慮種族或性別因素、將本科國際生比例上限定為15%等等。代表逾1500名學院及大學校長的美國高校協會（ACE）主席對協議內容，尤其涉及政治表達和觀點的部分感不安。

契約圍繞校園政治風氣 惹不安

報道指，這份《高等教育學術卓越契約》（Compact for Academic Excellence in Higher Education）的十點備忘錄包含一系列條款，旨在提升大學的標準和表現。在致院校負責人的信中，簽署這份契約的大學將獲多項優待，包括「大量且有意義的聯邦撥款」。契約內容包括禁止院校在招聘和錄取過程使用種族或性別作為考慮因素、凍結學費5年、本科國際生比例不得超過15%、要求入學申請者參加SAT或類似的考試，同時要避免學生分數被過度提高。

此外，契約大部分內容都圍繞校園的政治風氣，包括要求「校園內思想交流充滿活力」、禁止員工代表學校表達政治觀點。協議亦旨在為保守派人士營造更友善環境，要求大學推行治理改革，廢除「故意懲罰、貶低甚至煽動針對保守派思想的暴力」的院系。白宮在周三晚已經致函首批9間院校，邀請他們簽署。

ACE主席米切爾對協議內容感不安，「誰來決定知識環境有活力且開放？這並非聯邦政府應介入和裁決的事」。米切爾指此舉對言論自由的影響令人震驚。

（華爾街日報）

相關字詞﹕學術自由 言論自由 特朗普 美國

上 / 下一篇新聞