英UCL超收 數百留學生失學 影響200中國生 恐延至明年入學

有數名學生接受英國《衛報》訪問，指他們兩周前收到校方通知，表示未能發出申請學生簽證必備的取錄確認通知書（CAS），但他們已在交通及在倫敦的住宿等方面花費數千英鎊。一名身處英國等候開學的學生指如沒有學生簽證，她面臨被驅逐出境。另一名學生表示，校方職員告知預計本周末就能有解決方案，例如遙距上課。

校方爭取額外配額 不排除網課

有中國留學生匿名向《衛報》表達不滿，稱按時提交所有文件，且克服重重困難而在學期開始前獲通知錄取。如今卻橫生枝節，要為校方制度失誤付出代價。

倫敦大學學院發言人表示，校方是基於過往數據及預期趨勢，包括考慮流失率等因素而規劃取錄人數。惟今年收到的申請及接受取錄的情况都超出預期，導致校方的收生人數超出了內政部分配的CAS名額。校方表示正爭取額外CAS名額、聯絡受影響學生說明狀况及致歉，並會提供支援，包括容許延至明年入學。

港升學專家：美增門檻 赴英趨升

香港的英國升學顧問陳思銘昨接受本報訪問時表示，他沒收到有香港留學生受今次事件影響的消息，但有家長就事件向他查詢。他指英國院校超收留學生的情况不罕見，因獲取錄的學生最終也未必會入學。美國政府早前收緊了學生簽證的審查程序，陳思銘認為這情况跟今次UCL的事件有關，他稱自己都有不少客戶最後一刻都由留學美國改為留學英國。

（衛報/明報記者）