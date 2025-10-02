澳防曬霜誇大效能愈揭愈多 使用相同基礎配方 18款下架

SPF數值與在陽光充沛日子下要多久才受太陽紫外線曬傷有關。例如使用SPF30太陽油，平常1小時出現明顯曬傷的情况會延長至30小時才出現。

澳洲消費者權益保護組織Choice今年6月發表報告，指出20款接受測試的防曬霜，有16款並未達到其標示的防曬效果，當中Ultra Violette Lean Screen SPF 50+實際只有SPF4的防曬等級。

涉暢銷昂貴產品 民眾不滿

TGA隨後調查多款防曬霜，發現另外20款防曬霜（見表）跟Lean Screen使用相同基礎配方，而初步分析指這配方不太可能提供高於SPF21的防曬效果。在這合共21款產品中，有8款已回收或停產、10款下架暫停銷售，兩款正在檢視，一款在澳洲製造但未在澳洲販售。

澳洲民眾患皮膚癌的比率是全球最高，因此當Choice的報告指數款最受歡迎且昂貴的防曬霜誇大防曬效果後，引起民眾強烈不滿。

自Choice發表報告後，Ultra Violette在8月22日宣布將Lean Screen產品下架，Naked Sundays在8月25日亦暫停銷售一款防曬霜，及至9月底再有更多品牌回收或暫停銷售產品。

TGA特別點名設於英國的實驗室「普林斯頓消費者研究公司」（PCR Corp），指多間懷疑有問題的防曬霜的公司，都依賴PCR Corp的檢測來支持產品標示的防曬系數。

（BBC/衛報/TGA/Choice/香港天文台）