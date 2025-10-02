明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

澳防曬霜誇大效能愈揭愈多 使用相同基礎配方 18款下架

【明報專訊】澳洲市面多款防曬霜近月陸續被揭出防曬功效低於標示的情况，8月底開始有品牌陸續將產品下架。澳洲藥物管理局（TGA）周二（9月30日）再公布，指有21款防曬霜都使用了一款之前被發現誇大防曬效能的產品的相同基礎配方，這些產品的防曬系數（SPF）都不太可能超過21，有產品標示SPF50+的產品實際只有SPF4的程度，而其中18款已下架。TGA亦關注部分實驗室在檢測產品防曬能力方面有問題。

SPF數值與在陽光充沛日子下要多久才受太陽紫外線曬傷有關。例如使用SPF30太陽油，平常1小時出現明顯曬傷的情况會延長至30小時才出現。

澳洲消費者權益保護組織Choice今年6月發表報告，指出20款接受測試的防曬霜，有16款並未達到其標示的防曬效果，當中Ultra Violette Lean Screen SPF 50+實際只有SPF4的防曬等級。

涉暢銷昂貴產品 民眾不滿

TGA隨後調查多款防曬霜，發現另外20款防曬霜（見表）跟Lean Screen使用相同基礎配方，而初步分析指這配方不太可能提供高於SPF21的防曬效果。在這合共21款產品中，有8款已回收或停產、10款下架暫停銷售，兩款正在檢視，一款在澳洲製造但未在澳洲販售。

澳洲民眾患皮膚癌的比率是全球最高，因此當Choice的報告指數款最受歡迎且昂貴的防曬霜誇大防曬效果後，引起民眾強烈不滿。

自Choice發表報告後，Ultra Violette在8月22日宣布將Lean Screen產品下架，Naked Sundays在8月25日亦暫停銷售一款防曬霜，及至9月底再有更多品牌回收或暫停銷售產品。

TGA特別點名設於英國的實驗室「普林斯頓消費者研究公司」（PCR Corp），指多間懷疑有問題的防曬霜的公司，都依賴PCR Corp的檢測來支持產品標示的防曬系數。

（BBC/衛報/TGA/Choice/香港天文台）

相關字詞﹕皮膚癌 防曬霜 皮膚 澳洲

上 / 下一篇新聞