國際

國際要聞

聲援巴人船隊再硬闖加沙

【明報專訊】一支國際聲援巴勒斯坦人船隊，周三（1日）在失去意大利護航下，聲言毋懼以色列軍方的「恐嚇戰術」，繼續運送救助物資駛向飽受戰火蹂躪的加沙。

意國停護航 遭兩艦逼近打圈威嚇

全球堅毅船隊（Global Sumud Flotilla）運送糧食、藥物挑戰以色列對加沙的封鎖，周三已駛至以色列准許外來船舶駛近的加沙120海里範圍。倘沒有阻撓，預計可於周四早上泊岸。

不過船隊昨表示，兩艘以軍艦艇於清晨時分曾快速逼近船隊中的兩艘船，並打圈分別達數分鐘至15分鐘，做法「危險且具恐嚇性」，以方還涉嫌施以網絡襲擊，導致船隊的導航、通訊儀器失靈，攝影機和直播皆受影響。

這支船隊由大約45艘船舶組成，共約五六百名民間人士，當中包括了瑞典環保人士通貝里（Greta Thunberg）、南非前總統曼德拉之孫曼德拉（Mandla Mandela）和一批律師、議員。他們上月15日從西班牙出發，中途曾遭受兩趟無人機投擲眩暈手榴彈、瘙癢粉攻擊，造成船身損毁，包括上周在希臘克里特島（Crete）對開海域被無人機投放爆炸裝置。

西班牙和意大利曾派海軍艦艇護航，惟於距加沙150海里終結，且勸喻船隊停止逼近以色列宣布的海上禁區，改把救援物質投放於塞普路斯轉交天主教會分發。

（法新社/路透社/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕人道救援 加沙饑荒 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

