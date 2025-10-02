美防長召將領訓話 促強軍抗覺醒文化

主張放寬交火規定 體能須嚴格達標

約800名美軍准將級或以上的將領周二史無前例地雲集於弗吉尼亞州的匡蒂科（Quantico）海軍陸戰隊基地禮堂，聆聽海格塞斯概述軍隊改革，提高將士的健康、儀容、紀律。海格塞斯表示戰爭部不再是「覺醒部門」。他說：「這次講話關乎修正數十年來的衰敗，一些是明顯的，一些是隱藏的。愚蠢鹵莽的政治領袖設定了錯誤方向，使我們迷失了方向。」

海格塞斯批評「覺醒」政策令軍隊內為害怕言行受投訴而「如履薄冰」，尤其批評五角大樓監察長辦公室「被武器化」，揚言將徹底予以改革，使軍中不再有輕率的、匿名的、抹黑的投訴。他表示軍隊着重殺傷力，將推翻基於性別、種族的擢升，他斥責「社會正義、政治正確、有毒的意識形態垃圾」在污染戰爭部，今後不再有某些月份慶祝某類身分的活動，不再有多元、公平與共融（DEI）政策辦公室等。

他認為騷擾、欺凌、歧視等投訴皆削弱指揮官的權威。他表示將審視所謂「有毒領導、欺凌」的定義，「加强領導人不受報復或猜測威脅執行標準的能力」。他要求監管機構在7天內評估投訴人的可信度，提高可能影響服役軍人紀錄的調查門檻。

不接受肥胖將士 禁留長髮留鬚

海格塞斯稱希望重塑軍隊，其一是嚴格執行體格及儀容標準。他指士兵體型「走樣」，無論是戰鬥或什麼編隊，完全不能接受「肥胖士兵」、「肥胖將軍」。他建議，那些不願接受「男性體格標準、剃鬚和專業形象」要求的人，「是時候換個職位或從事新的職業了」。他指軍人不能留長髮，而那些堅持留鬍子的人應該「加入特種部隊」。

向來質疑戰爭罪行調查的海格塞斯又批評戰場上「愚蠢的交戰規則」。他指那些旨在防止平民被濫殺的嚴格動武規定已成過去。他將會為戰士「鬆綁」，讓他們去恫嚇、挫敗、追捕、殺死我們國家的敵人。

海格塞斯說：「如果我今天所講使你不開心，你該體面地辭職。」

（法新社/衛報/CNN/華盛頓郵報）