國際

國際要聞

美政府停擺 特乘勢清算民主黨 聲言帶來許多益處 要脅裁員「多是民主黨人」

【明報專訊】美國聯邦政府於美東時間周三（10月1日）0時01分（香港周三中午12時01分）起正式停擺，原因是國會民主黨未能與共和黨及總統特朗普就聯邦撥款達成協議。除國家安全等核心運作外，數以百計政府服務將暫停，包括小企業貸款、國家公園、退伍軍人職訓等。即使部分員工（包括軍人、執法人員）繼續工作，也將暫時無薪。總統特朗普在參議院周二就延長聯邦撥款法案表決前威脅，若政府停擺，將「裁掉更多人」，並強調被裁者「多數是民主黨人」。

美國政治日益兩極化，預算僵局幾成「新常態」。今次民主黨堅持，任何撥款法案必須為「可負擔醫保法」投保者加入額外醫療補貼；共和黨則主張相關議題須分開處理。聯邦參院最終就延長聯邦撥款法案的表決結果為55:45票，未達通過法案所需的60票門檻，令政府多項「非必要」職能周三起停擺，意味除執法等「必要」工作外，聯邦各部門將陸續暫停運作，航空交通、就業數據發布等服務或受嚴重干擾。

國會預算辦公室此前估計，政府「關門」將導致大約75萬名聯邦僱員被迫無薪休假，他們工資的每日總成本約為4億美元（約31億港元）。美國智庫布魯金斯學會日前發文稱，政府停擺可能帶來諸多干擾，例如護照、小型企業貸款或政府福利申請延遲，國家公園遊客中心和公廁關閉，食品安全檢查減少等。

撥款中斷 駐港總領館fb有限更新

美國駐港澳總領事館昨在社交網站發文表示，由於撥款中斷，除非有緊急安全資訊需要發布，否則其facebook帳戶在全面恢復運作之前將不會定期更新。

這是自2019年1月以來聯邦政府首次停擺，也是特朗普兩任總統任內的第4次。與以往不同，白宮明言將藉停擺重塑政府架構，進一步將權力集中於總統手中。早在表決之前，白宮管理及預算辦公室（OMB）已向各部門發備忘錄，要求不僅準備臨時無薪假，更要就永久裁員作準備，特別是停擺後無資金且「不符合總統優先事項」的計劃。

特朗普更火上澆油，聲言停擺「帶來許多益處」，包括可解僱民主黨聯邦僱員並瓦解他們支持的政策。他直言：「我們可以剔除很多我們不想要的東西，而這些全都是民主黨的東西。」

兩黨皆將停擺視為2026年中期選舉攻防焦點，令僵局難解。若停擺持續3周，彭博經濟研究預計，失業率將由8月的4.3%升至4.6%至4.7%，因大量被迫休假的聯邦僱員將被計入短期失業。

兩大公務員工會控政府威脅裁員

兩大聯邦公務員工會周二入稟法院，控告特朗普政府非法以停擺作大規模裁員威脅。

彭博社報道，若裁員落實，經濟損害將超越停擺本身，影響更為深遠。加上截至10月1日，已有15萬人因全球首富馬斯克（Elon Musk）掌管政府效率部（DOGE）時推動的精簡計劃提早離職，連同今年早前的退休及裁減，美國華盛頓等地區或陷入經濟衰退。

（彭博社/華爾街日報/路透社）

相關字詞﹕民主黨 特朗普2.0 美國聯邦政府停擺

