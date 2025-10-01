英著名建築師法雷爾逝世 後現代主義先鋒 MI6總部凌霄閣留名

倡因地制宜發展 打破成規

法雷爾曾說：「在過去50年的工作中，我始終致力於構建一個比現代主義時代更包容、更少教條的世界。」他創辦的事務所表示，法雷爾是後現代主義建築先鋒，他質疑建築慣例，倡導在城市發展方面更負責任和因地制宜，講求建築物與歷史、人文之間的關係，謀求有創意地重新使用，取代大規模清拆和重建。他對政府的都市建築政策有一定影響。

法雷爾1938年生於英國柴郡，1961年畢業於紐卡斯爾大學建築系，在賓夕法尼亞大學進修取得城市規劃碩士，受美國現代主義建築影響。他後來回到英國執業，於1980年自立門戶後，他把運河畔一座貨倉改建成色彩繽紛、屋頂擺着早餐蛋杯的ITV早晨電視節目攝製總部，以讓大型建築物變得有趣而聲名鵲起，迅速成為英國後現代運動先驅。他說，1980年代之前的現代主義「非常灰暗、拘束，功利主義、教條主義」。

其後他設計了MI6總部大樓、英國內政部等作品，又有把舊發電站改建成豪華住宅等復修翻新的建築項目。他於1990年代得悉香港有重建「老襯亭」項目，便參考了中國傳統屋簷等設計，設計出一座宛如中國古代承露盤的半月形建築，即今天的山頂凌霄閣。而這次奪標項目亦成了他拓展中國和國際業務的契機，其團隊作品如北京南站、廣州南站、深圳京基100、中國尊、中石油總部，陸續在北京、上海、廣州、深圳等地豎立。

長期參與港規劃 編製設計指引

法雷爾亦長期參與城市設計規劃工作，包括參與編製顧及香港獨特地形、景觀、氣候、文化、歷史背景的《香港城市設計指引》。他晚年回到事業起點紐卡斯爾，創立法雷爾中心（Farrell Center），實踐其「每個城市都應設立市民參與式的城市展館」理念，例如展示用真菌菌絲體建築等環保創新方法。2017年獲得英國皇家城市規劃學會金獎。

其事務所周一發訃聞，代表其家人與事務所同仁致以深切哀悼。

