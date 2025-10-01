明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

日本內望：五雄逐鹿：日本自民黨總裁選的變數／文﹕張望

【明報專訊】年年換相，日本似乎又回到2012年前的政治模式。

9月初，首相石破茂在黨內外壓力下宣布辭職。執政自民黨隨即進入「五雄逐鹿」的選舉模式，參選者分別是小泉進次郎、高市早苗、林芳正、茂木敏充和小林鷹之，角逐總裁寶座。對於自民黨而言，這場選舉不僅是黨內高層人事更替，更是能否穩定日本政局與修復國內選民信任的關鍵。

可以確定的是，跟2024年秋的總裁選相比，今年的政治情勢更加嚴峻。

過去一年，自民黨在參眾兩院和地方選舉連續受挫，選民對政權的不信任感逐漸加深。要想在下屆眾議院大選中維繫執政地位，新任總裁必須具備兩大核心能力；其一，是要具備贏得下屆大選的能力——7月參議院民粹政黨參政黨的崛起，迫使當前自民黨各個候選人在移民和外國人政策上轉向強硬，以希望把基本盤保守選民吸引回來；其二，是要展現跨黨合作能力——在參眾兩院喪失多數議席的情况下，下任自民黨總裁必須具備和在野黨（如國民民主黨、日本維新會）合作乃至組建執政聯盟的能力，否則新年度預算案和稅制改革法案的推進都將陷於僵局。

小泉高市兩強角逐各有千秋

目前來看，五雄中最受矚目的對決，是小泉進次郎與高市早苗之爭。小泉以鮮明的「年輕改革派」形象吸引國會議員票，在派閥運作與國會人脈上佔據優勢。據日媒內部分析：小泉在黨內得到了前首相菅義偉，前首相岸田文雄旗下的（舊）宏池會和麻生派一部分等老中青世代議員的支持，氣勢如虹；高市則憑藉在地方組織的深耕與鮮明的保守右傾立場，在黨員與地方票中處於領先地位。二人勢均力敵，使今後一周的選情難以預測。這種僵持局面也意味着，最終勝負可能要看投票當天第二輪決選階段的國會議員票流向，以及其他3名候選人支持者們的合縱連橫。

有必要注意的是，這場選舉將直接影響今後日本政治外交的走向。若高市勝出，意味着自民黨將全面向右轉，強化安保和在日外國人等議題將被推至議程前列，且由於高市是參拜靖國神社的堅決擁護者，這一強硬立場可能引發與中韓鄰國的摩擦，並在國內引發意識形態對立。若小泉登頂，則可能在一定程度上保持中道，更注重黨內改革與政策創新，對外路線將延續「穩健保守」而非激進對抗。然而，小泉的最大弱點是欠缺全面的內政和外交政策制定經驗，沒有擔任過財務大臣、外務大臣、防衛大臣或內閣官房長官等重量級職務。通過本次總裁選，小泉能否真正擺脫「政治明星」的光環，轉化為實質的強悍執政能力，仍是未知數。

日本早稻田大學國際學術院 國際教養學部教授 張望

相關字詞﹕日本首相 高市早苗 小泉進次郎 自民黨總裁選舉 張望 日本內望 日本自民黨 日本

上 / 下一篇新聞