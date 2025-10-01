日本內望：五雄逐鹿：日本自民黨總裁選的變數／文﹕張望

9月初，首相石破茂在黨內外壓力下宣布辭職。執政自民黨隨即進入「五雄逐鹿」的選舉模式，參選者分別是小泉進次郎、高市早苗、林芳正、茂木敏充和小林鷹之，角逐總裁寶座。對於自民黨而言，這場選舉不僅是黨內高層人事更替，更是能否穩定日本政局與修復國內選民信任的關鍵。

可以確定的是，跟2024年秋的總裁選相比，今年的政治情勢更加嚴峻。

過去一年，自民黨在參眾兩院和地方選舉連續受挫，選民對政權的不信任感逐漸加深。要想在下屆眾議院大選中維繫執政地位，新任總裁必須具備兩大核心能力；其一，是要具備贏得下屆大選的能力——7月參議院民粹政黨參政黨的崛起，迫使當前自民黨各個候選人在移民和外國人政策上轉向強硬，以希望把基本盤保守選民吸引回來；其二，是要展現跨黨合作能力——在參眾兩院喪失多數議席的情况下，下任自民黨總裁必須具備和在野黨（如國民民主黨、日本維新會）合作乃至組建執政聯盟的能力，否則新年度預算案和稅制改革法案的推進都將陷於僵局。

小泉高市兩強角逐各有千秋

目前來看，五雄中最受矚目的對決，是小泉進次郎與高市早苗之爭。小泉以鮮明的「年輕改革派」形象吸引國會議員票，在派閥運作與國會人脈上佔據優勢。據日媒內部分析：小泉在黨內得到了前首相菅義偉，前首相岸田文雄旗下的（舊）宏池會和麻生派一部分等老中青世代議員的支持，氣勢如虹；高市則憑藉在地方組織的深耕與鮮明的保守右傾立場，在黨員與地方票中處於領先地位。二人勢均力敵，使今後一周的選情難以預測。這種僵持局面也意味着，最終勝負可能要看投票當天第二輪決選階段的國會議員票流向，以及其他3名候選人支持者們的合縱連橫。

有必要注意的是，這場選舉將直接影響今後日本政治外交的走向。若高市勝出，意味着自民黨將全面向右轉，強化安保和在日外國人等議題將被推至議程前列，且由於高市是參拜靖國神社的堅決擁護者，這一強硬立場可能引發與中韓鄰國的摩擦，並在國內引發意識形態對立。若小泉登頂，則可能在一定程度上保持中道，更注重黨內改革與政策創新，對外路線將延續「穩健保守」而非激進對抗。然而，小泉的最大弱點是欠缺全面的內政和外交政策制定經驗，沒有擔任過財務大臣、外務大臣、防衛大臣或內閣官房長官等重量級職務。通過本次總裁選，小泉能否真正擺脫「政治明星」的光環，轉化為實質的強悍執政能力，仍是未知數。

日本早稻田大學國際學術院 國際教養學部教授 張望