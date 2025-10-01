全球最大宗比特幣洗錢案 華婦在英認罪

涉市值575億元比特幣 12.8萬人被騙

主導這宗龐大詐騙案的47歲女子錢志敏（Zhimin Qian），化名張雅迪（Yadi Zhang）。倫敦大都會區警察局發聲明稱：「2014至2017年間，張雅迪在中國策劃一樁龐大詐騙案，有超過12.8萬名受害者被騙，其不法所得隨後轉存為比特幣資產。」警方表示，張女隨後用偽造證件逃離中國後入境英國，並於2018年9月試圖透過購買房地產來洗黑錢。

此案歷時7年調查，去年同案44歲女共犯溫健（Jian Wen）被判刑6年8個月。根據警方查證，身為中餐館員工的溫健協助轉移一個加密幣錢包，內含150個比特幣，當時價值約170萬鎊。

英國警方經濟暨網絡犯罪部門負責人萊恩（Will Lyne）表示，此案「不僅是英國史上最大案件之一，也是全球加密貨幣案件所涉金額規模數一數二。」他表示，周一的定罪標誌着「多年來警方和中國執法部門共同努力的成果」。

錢志敏正被羈押，等候同案其他被告的審訊完成後判刑。

（BBC/中央社）