明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

全球最大宗比特幣洗錢案 華婦在英認罪

【明報專訊】一名中國籍女子周一（29日）向英國法院承認多年來主導規模龐大的詐騙案，詐騙近13萬人，當局後來查獲市值達55億鎊（約575億港元）的6.1萬個比特幣，是全球單次檢獲最大筆涉及詐騙加密貨幣案件。

涉市值575億元比特幣 12.8萬人被騙

主導這宗龐大詐騙案的47歲女子錢志敏（Zhimin Qian），化名張雅迪（Yadi Zhang）。倫敦大都會區警察局發聲明稱：「2014至2017年間，張雅迪在中國策劃一樁龐大詐騙案，有超過12.8萬名受害者被騙，其不法所得隨後轉存為比特幣資產。」警方表示，張女隨後用偽造證件逃離中國後入境英國，並於2018年9月試圖透過購買房地產來洗黑錢。

此案歷時7年調查，去年同案44歲女共犯溫健（Jian Wen）被判刑6年8個月。根據警方查證，身為中餐館員工的溫健協助轉移一個加密幣錢包，內含150個比特幣，當時價值約170萬鎊。

英國警方經濟暨網絡犯罪部門負責人萊恩（Will Lyne）表示，此案「不僅是英國史上最大案件之一，也是全球加密貨幣案件所涉金額規模數一數二。」他表示，周一的定罪標誌着「多年來警方和中國執法部門共同努力的成果」。

錢志敏正被羈押，等候同案其他被告的審訊完成後判刑。

（BBC/中央社）

相關字詞﹕加密貨幣 比特幣 詐騙案 詐騙集團 詐騙 英國

上 / 下一篇新聞