Z世代示威 馬達加斯加解散政府

馬達加斯加持續3天的抗議活動被指受到肯尼亞和尼泊爾Z世代（Gen Z，泛指從1997年到2010年代初期出生的人）的示威所啟發，是馬達加斯加近年最大規模的示威。示威者周一聚集在當地一間大學，有人展示有日本動漫One Piece圖案的紙牌，寫上今次示威主題：「我們要未來，不是生存模式」等標語和唱國歌，之後試圖遊行往市中心，警員施放催淚彈驅散。有示威者採用尼泊爾示威者上月迫使總理落台所用的旗幟，並用上肯尼亞去年反政府示威所採取的網上組織策略。

「我們要未來 不是生存模式」

聯合國人權事務高級專員稱，連日的暴力衝突最少造成22死超過100傷，包括遭安全部隊擊斃的示威者與路人，也有人在非示威者和幫派搶掠造成的暴力事件中被殺。不過，馬達加斯加外交部指有關數據並非來自官方，只是基於謠言或錯誤資訊。

今次是拉喬利納（Andry Rajoelina）2023年連任以來面臨的最大挑戰。拉喬利納周一在全國電視演說中說：「若政府成員未執行他們被賦予的任務，我們承認並致歉……我已決定解除總理及政府的職務。」他表示，希望為與年輕人對話製造空間。

（路透社/法新社/中央社）