國際

國際要聞

美20點和平計劃壓迫哈馬斯 成效存疑 特朗普內塔尼亞胡達共識 癥結未解

【明報專訊】美國總統特朗普周一（9月29日）在白宮與以色列總理內塔尼亞胡會晤後，宣布旨在結束近兩年以哈戰爭的20點和平計劃，內容涵蓋停火、釋放人質、以軍分階段撤離及國際部隊進駐等，獲內塔尼亞胡支持。特朗普形容這是「和平的歷史性一天」，並向哈馬斯下通牒，警告對方若不接受這個方案，美國將「全力支持」以色列將其摧毁。歐洲及中東國家領袖均對20點計劃表示歡迎，惟分析指出，該方案包含之前哈馬斯拒絕的條款，例如解除武裝，且內塔尼亞胡的極右聯盟也反對方案部分內容，能否實行並達至持久和平成疑。

美以領袖周一在聯合記者會上公布這項20點計劃，要點包括即時停火、哈馬斯需在協議生效後72小時內交還所有人質、以色列釋放在囚巴人、哈馬斯繳械、重運救援物資至加沙、建立臨時治理機制等（見表）。和平計劃主張在巴勒斯坦自治政府完成改革前由技術官僚性質的巴勒斯坦委員會過渡管理，並由國際參與、特朗普任主席的「和平理事會」監督。

建臨時治理機制 不強遷巴人

根據提議，哈馬斯不得以任何形式參與管理加沙。以方將分階段撤軍，不會佔領或吞併加沙。　

特朗普的方案沒說明巴勒斯坦建國的具體途徑，雖承認建國是「巴勒斯坦人的願望」，但僅指出當加沙重建逐步推進及巴勒斯坦自治政府改革計劃獲得確實執行時，「最終可能具備巴人自決及建國的可信途徑」。特朗普似乎已放棄早前提出強制巴人離開加沙，作為重建計劃的構想。他表示，在20點計劃下，會鼓勵巴人留在加沙，並為他們提供「建設更美好加沙的機會」。

特朗普警告，若哈馬斯不接受計劃，他將「全力支持以色列完成摧毁哈馬斯威脅的任務」。內塔尼亞胡表示，哈馬斯若拒絕或不遵守該計劃，以色列將「自行完成既定目標」。他指出，儘管以色列將逐步撤軍，但「在可見的未來」以軍仍會在加沙邊境內保留一個規模相當大的緩衝區。

阿拉伯穆斯林多國支持 促推進「兩國方案」

阿聯酋、沙特、卡塔爾、埃及、約旦、土耳其、印尼及巴基斯坦發表聯合聲明，表示樂見美國提出和平方案，並準備與美方合作敲定及執行協議，認為該協議應促成「兩國方案」，「把加沙與西岸完全整合在巴勒斯坦國內」。以媒稱，20點計劃刪除以色列不再襲擊卡塔爾的條款，使新計劃條款由21條減至20條。卡塔爾外交部周一在聲明中稱，內塔尼亞胡對侵犯卡塔爾主權致歉，並承諾今後不再針對卡塔爾領土發動任何攻擊。

英國廣播公司（BBC）引述巴勒斯坦消息人士稱，卡塔爾及埃及官員已將白宮的計劃交給哈馬斯。 美國外交關係委員會中東研究員艾布拉姆表示，以色列的軍事行動已嚴重削弱哈馬斯，其領導層可能被迫接受該方案以保命。

哈馬斯拒交權繳械 堅持以軍全撤

BBC分析指出，未來數周這個方案能否落實，取決於一個根本問題：以哈領導層是否認為結束戰爭比繼續戰鬥能帶來更大利益。美國的提案包含哈馬斯曾公開表明不接受的條款，例如交出權力及解除武裝，哈馬斯一名成員早前向BBC表示，該方案條款多未能保障巴勒斯坦利益，若計劃未能明確保證以軍全面撤出加沙，哈馬斯不會接受。BBC指出，20點計劃存在許多模糊之處，足以讓以哈雙方表面接受，卻利用後續談判過程加以破壞，並將失敗歸咎對方。這情况在之前的數月談判中屢出現。

以色列《國土報》分析認為，倘哈馬斯極力抵制「20點計劃」，將成內塔尼亞胡延長戰爭的理據。

（紐約時報/衛報/BBC/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

