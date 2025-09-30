伴Z世代成長 社交平台掛鈎示威

社交媒體作為人們溝通和分享資訊的平台，往往在示威扮演互通消息的重要角色。以上月印尼示威為例，民眾透過TikTok等社交平台分享示威信息，手機拍攝的衝突影像廣傳到世界各地，促使印尼政府傳召facebook母公司Meta、TikTok等社交平台的代表，要求因應假資訊傳播，加強審查內容，TikTok隨即宣布暫停印尼區內直播功能，及移除違反平台守則的內容。

Discord成選舉工具 漫畫標誌上示威旗

不過，尼泊爾的例子更有傳奇性——Discord是電玩迷常用的交流通訊平台，這次卻變成該國臨時總理的「選舉工具」。Discord上有一個由尼泊爾民間組織Hami Napel成員營運的頻道，有逾10萬民眾不時討論國家未來。政府倒台後，軍方領袖主動接觸頻道組織者，要求提議臨時總理人選。該群組討論過數個人選，最終推舉有反貪歷史的前首席大法官卡爾基，並獲軍方接納，已於9月13日宣誓就任，翌日正式履新。

社交平台的全球化性質，也令不同國家的示威有某程度上的連結，例如數年前泰國和緬甸先後引用電影《飢餓遊戲》的「三指禮」作為抗爭標誌手勢，到今年印尼和尼泊爾示威，則同樣見到示威者把著名漫畫ONE PIECE的骷髏頭標誌放上示威旗幟。印尼示威更吸引鄰國聲援，因示威升級導火線是電召外賣車手被警車撞死，馬來西亞、新加坡、菲律賓和泰國等有民眾利用Grab和Gojek等外賣手機程式在印尼下單聲援。

（亞洲動向）