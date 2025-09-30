尼泊爾變天 Z世代再翻轉亞洲政局

明報記者 曾永昌

因facebook、X等多個全球社交平台未有按尼泊爾政府要求註冊，民眾自本月5日起發現無法使用。官員宣稱政策旨在遏制假資訊傳播並保障國家安全，引發「Z世代」年輕民眾強烈不滿而上街——他們在互聯網和智能裝置日漸普及的環境下成長，社交平台已成為生活一部分，質疑措施旨在打壓異見和管控網絡空間。示威前數周，尼泊爾社交平台廣傳政治精英子女的奢華生活相片，被許多貧苦民眾視為貪腐象徵，怒火終在今次示威引爆。尼泊爾政府9月8日派出軍警鎮壓，反觸發示威者闖入總統府、總理府、國會大樓以至被視為權貴象徵的奢華酒店縱火破壞，總理奧利和數名部長翌日呈辭。

本身主攻能源基建發展的尼泊爾籍政府治理研究專家坎德爾（Bibek Raj Kandel）在示威發生之際，才剛抵港不久，開展為期約3個月的香港大學亞洲環球學人研修項目。他向本報表示，變天當日他參與項目活動後回到酒店，對示威發展感到驚訝，「所有事都在一日之間改變了」。

這場由鎮壓開始到政府倒台不足48小時的變天，不禁令人聯想到2022年斯里蘭卡和2024年孟加拉、以至是上月印尼的反政府示威。南亞和東南亞新興經濟體都以出生率較高而整體人口年齡較低見稱，「Z世代」及相應的學生運動對政治的影響力自是不容忽視。尼泊爾有24%人口屬「Z世代」，跟孟加拉（27%）和斯里蘭卡（21%）相若——對比之下，出生率較低的發達經濟體香港就只有約11%。

「裙帶孩童」積怨深 南亞國問題似

惟以上國家的相似之處不止於此，斯里蘭卡和孟加拉分別由拉賈帕克薩家族和哈西娜主導政局多年，民眾對政治專制、權貴貪腐以至所謂「裙帶孩童」（nepo kids）的怨憤並非一朝一夕，尼泊爾雖到2008年才改行共和制，但此後由數個共產主義政黨和中間派尼泊爾大會黨輪流執政，最高職位由奧利等數名政壇元老輪流出任，政治精英階層也被指日益腐化。印尼在示威鬧大前同樣有政治權貴炫耀財富和議員有「自肥」之嫌增加津貼，一名網絡外賣運送員被警車撞死，也激發對年輕低下階層的同情，甚至有示威者闖入時任財長英卓華的住所搶掠縱火。

坎德爾直言，尼泊爾這次示威的根源，在於政府治理表現不符預期，而且「Z世代」難以取得高薪工作，社交平台禁令就是引爆點。尼泊爾人口約3000萬，人均GDP低於1500美元（1.17萬港元，排不進全球前150名），估計約14%人口在海外工作，再匯款回國養活家庭。坎德爾在訪問中多次提及年輕人尋覓發展「機會」的困難，這點跟區內其他國家的情况大同小異，即使是經濟保持高速增長的孟加拉，民眾也未感到從中受益，「這是在孟加拉發生的事。這是在斯里蘭卡發生的事。這也是在尼泊爾發生的事」。

國內沒發展 離鄉別井只為當藍領

「試想像，每天都有約2500名尼泊爾年輕人離鄉別井，想到其他國家尋找機會。他們不是要到大企業工作，只是到馬來西亞當一個藍領工人。」坎德爾表示，出國尋找機會本身不是問題，但如果那是因為在本國找不到發展空間，就是有問題。尼泊爾的GDP有近30%都是匯款而來，他認為這對尼泊爾並不健康，因外國政策有變，海外尼泊爾人就要被迫返國，「想像一下（會發生什麼事）——當這班國民回國，但國內並沒發展機會等待着他們」。

「未從自己世代揀領袖 真心求變」

去年孟加拉變天，得到「Z世代」尊重的2006年諾貝爾和平獎得主、「窮人銀行家」尤努斯獲推舉領導臨時政府。這次尼泊爾變天後，軍方也尊重「Z世代」透過社交平台（見另稿）推舉的選擇，讓73歲的最高法院前首席大法官卡爾基擔任臨時總理。坎德爾認為，「Z世代」未有從自己的群體揀選領袖，而是推舉不比倒台總理奧利年輕、但有社會信譽的卡爾基，反映他們關注的是「領袖的誠信」，「他們期待的是真正的改變」。坎德爾傾向不以成功或失敗去形容示威結果，「（實際上）考驗現在才要開始，這可能是革新的新時期，但也可能是政局（重新腐化）的循環」。

（亞洲動向）