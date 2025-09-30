明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

尼泊爾變天 Z世代再翻轉亞洲政局

【明報專訊】尼泊爾本月初戲劇性變天，導火線便是政府封禁社交平台，惹來被稱為「Z世代」（Generation Z，或簡稱Gen Z，一般指在1997年至2012左右出生者）的年輕人社群反抗上街。一如其他近年爆發反政府示威的南亞和東南亞新興經濟體，尼泊爾的「Z世代」佔總人口比例較高，這年齡層的人在物質資源上相較上一代豐盛，但在就業等仍面對眾多難題，像斯里蘭卡、孟加拉和印尼等出現矛頭指向貧富懸殊和社會不公義的抗議浪潮，並非偶然。有尼泊爾學者向本報表示，尼泊爾等其他南亞和東南亞國家的示威，相似之處在於年輕人欠缺發展機會，無法成為經濟發展受益的一群。

明報記者 曾永昌

因facebook、X等多個全球社交平台未有按尼泊爾政府要求註冊，民眾自本月5日起發現無法使用。官員宣稱政策旨在遏制假資訊傳播並保障國家安全，引發「Z世代」年輕民眾強烈不滿而上街——他們在互聯網和智能裝置日漸普及的環境下成長，社交平台已成為生活一部分，質疑措施旨在打壓異見和管控網絡空間。示威前數周，尼泊爾社交平台廣傳政治精英子女的奢華生活相片，被許多貧苦民眾視為貪腐象徵，怒火終在今次示威引爆。尼泊爾政府9月8日派出軍警鎮壓，反觸發示威者闖入總統府、總理府、國會大樓以至被視為權貴象徵的奢華酒店縱火破壞，總理奧利和數名部長翌日呈辭。

本身主攻能源基建發展的尼泊爾籍政府治理研究專家坎德爾（Bibek Raj Kandel）在示威發生之際，才剛抵港不久，開展為期約3個月的香港大學亞洲環球學人研修項目。他向本報表示，變天當日他參與項目活動後回到酒店，對示威發展感到驚訝，「所有事都在一日之間改變了」。

這場由鎮壓開始到政府倒台不足48小時的變天，不禁令人聯想到2022年斯里蘭卡和2024年孟加拉、以至是上月印尼的反政府示威。南亞和東南亞新興經濟體都以出生率較高而整體人口年齡較低見稱，「Z世代」及相應的學生運動對政治的影響力自是不容忽視。尼泊爾有24%人口屬「Z世代」，跟孟加拉（27%）和斯里蘭卡（21%）相若——對比之下，出生率較低的發達經濟體香港就只有約11%。

「裙帶孩童」積怨深 南亞國問題似

惟以上國家的相似之處不止於此，斯里蘭卡和孟加拉分別由拉賈帕克薩家族和哈西娜主導政局多年，民眾對政治專制、權貴貪腐以至所謂「裙帶孩童」（nepo kids）的怨憤並非一朝一夕，尼泊爾雖到2008年才改行共和制，但此後由數個共產主義政黨和中間派尼泊爾大會黨輪流執政，最高職位由奧利等數名政壇元老輪流出任，政治精英階層也被指日益腐化。印尼在示威鬧大前同樣有政治權貴炫耀財富和議員有「自肥」之嫌增加津貼，一名網絡外賣運送員被警車撞死，也激發對年輕低下階層的同情，甚至有示威者闖入時任財長英卓華的住所搶掠縱火。

坎德爾直言，尼泊爾這次示威的根源，在於政府治理表現不符預期，而且「Z世代」難以取得高薪工作，社交平台禁令就是引爆點。尼泊爾人口約3000萬，人均GDP低於1500美元（1.17萬港元，排不進全球前150名），估計約14%人口在海外工作，再匯款回國養活家庭。坎德爾在訪問中多次提及年輕人尋覓發展「機會」的困難，這點跟區內其他國家的情况大同小異，即使是經濟保持高速增長的孟加拉，民眾也未感到從中受益，「這是在孟加拉發生的事。這是在斯里蘭卡發生的事。這也是在尼泊爾發生的事」。

國內沒發展 離鄉別井只為當藍領

「試想像，每天都有約2500名尼泊爾年輕人離鄉別井，想到其他國家尋找機會。他們不是要到大企業工作，只是到馬來西亞當一個藍領工人。」坎德爾表示，出國尋找機會本身不是問題，但如果那是因為在本國找不到發展空間，就是有問題。尼泊爾的GDP有近30%都是匯款而來，他認為這對尼泊爾並不健康，因外國政策有變，海外尼泊爾人就要被迫返國，「想像一下（會發生什麼事）——當這班國民回國，但國內並沒發展機會等待着他們」。

「未從自己世代揀領袖 真心求變」

去年孟加拉變天，得到「Z世代」尊重的2006年諾貝爾和平獎得主、「窮人銀行家」尤努斯獲推舉領導臨時政府。這次尼泊爾變天後，軍方也尊重「Z世代」透過社交平台（見另稿）推舉的選擇，讓73歲的最高法院前首席大法官卡爾基擔任臨時總理。坎德爾認為，「Z世代」未有從自己的群體揀選領袖，而是推舉不比倒台總理奧利年輕、但有社會信譽的卡爾基，反映他們關注的是「領袖的誠信」，「他們期待的是真正的改變」。坎德爾傾向不以成功或失敗去形容示威結果，「（實際上）考驗現在才要開始，這可能是革新的新時期，但也可能是政局（重新腐化）的循環」。

（亞洲動向）

相關字詞﹕變天 Z世代 尼泊爾 亞洲動向

上 / 下一篇新聞