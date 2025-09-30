摩爾多瓦親歐政黨贏大選 危機未除

在點算了99.91%選票後，總統桑杜領導的PAS取得50.16%選票，拋離獲得24.19%選票的親俄勢力「愛國選舉陣營」（Patriotic Bloc），預計在國會101席中取得55席。今次選舉被視為對於推動摩爾多瓦加入歐盟至關重要，摩爾多瓦於2022年俄軍侵烏後申請加入歐盟。PAS黨魁格羅蘇說：「俄羅斯在選戰中使出一切骯髒手段……今次贏得選舉的不只是PAS，更是人民的勝利。」

專家警告俄續阻撓建親歐政府

歐洲理事會主席科斯塔表示，面對俄羅斯的干預，選舉結果顯示摩爾多瓦人發出了「明確」的信息，就是「他們選擇了民主、改革與歐洲的未來」。法國總統馬克龍讚揚摩爾多瓦人對自由和主權的追求。

今次PAS的表現略低於上屆2021年的52.8%得票率。總部設於摩國首都基希納烏的智庫WatchDog.md分析師庫拉拉魯表示，PAS取得脆弱多數，警告其危機未除，因若要組成有效運作的政府仍有難度，「克里姆林宮投下龐大資源，不會善罷甘休，俄羅斯可能透過示威活動、收買PAS議員等手段，阻撓摩爾多瓦組建穩定的親歐政府」。

（法新社/衛報）