國際

國際要聞

特：以總理贊同加沙停火方案

【明報專訊】美國總統特朗普周一（29日）將與到訪白宮的以色列總理內塔尼亞胡會面，前者上周在聯合國舉行的會議期間提出結束加沙戰爭的「21點和平方案」。特朗普周日接受新聞網站Axios訪問稱，「21點和平方案」的談判已進入最後階段，稱內塔尼亞胡贊同他的計劃。消息人士向Axios稱，以色列與阿拉伯國家過去5天一直談判修改方案文本。惟Axios指出美以兩國目前的兩大主要分歧，在於解除哈馬斯武裝的條款，和巴勒斯坦自治政府的角色。

美媒稱尚存兩大分歧

內塔尼亞胡在周日先與特朗普的中東問題特使威特科夫，及特朗普女婿庫什納會面，兩國領袖翌日再於白宮會談。兩人將於美東時間周一下午1時15分（本港周二凌晨1時15分）舉行聯合記者會。特朗普上周二在聯合國的會議提出「21點和平方案」，內容包括呼籲永久停火，釋放所有被哈馬斯扣押的以國人質，在加沙部署國際穩定部隊，並設立國際監督機構，監督過渡期內管理加沙的巴勒斯坦委員會。

特朗普在Axios訪問稱，所有人都齊心合力達成協議，阿拉伯國家、以色列都想要和平。他表示所提出的計劃不僅是結束加沙戰爭，他的目標是恢復推動更廣泛的中東地區和平。

內塔尼亞胡一直反對巴勒斯坦自治政府在加沙有任何角色，他周日在霍士新聞訪問重申這是他的紅線。上周五在聯合國大會演說時，內塔尼亞胡亦重申結束戰爭條件，包括釋放48名人質（當中20人相信仍生還）及哈馬斯解除武器等。

（Axios/金融時報/聯合早報）

相關字詞﹕以哈戰爭 巴勒斯坦自治政府 內塔尼亞胡 巴勒斯坦 哈馬斯 加沙 以色列 特朗普 美國

