特：以總理贊同加沙停火方案

美媒稱尚存兩大分歧

內塔尼亞胡在周日先與特朗普的中東問題特使威特科夫，及特朗普女婿庫什納會面，兩國領袖翌日再於白宮會談。兩人將於美東時間周一下午1時15分（本港周二凌晨1時15分）舉行聯合記者會。特朗普上周二在聯合國的會議提出「21點和平方案」，內容包括呼籲永久停火，釋放所有被哈馬斯扣押的以國人質，在加沙部署國際穩定部隊，並設立國際監督機構，監督過渡期內管理加沙的巴勒斯坦委員會。

特朗普在Axios訪問稱，所有人都齊心合力達成協議，阿拉伯國家、以色列都想要和平。他表示所提出的計劃不僅是結束加沙戰爭，他的目標是恢復推動更廣泛的中東地區和平。

內塔尼亞胡一直反對巴勒斯坦自治政府在加沙有任何角色，他周日在霍士新聞訪問重申這是他的紅線。上周五在聯合國大會演說時，內塔尼亞胡亦重申結束戰爭條件，包括釋放48名人質（當中20人相信仍生還）及哈馬斯解除武器等。

（Axios/金融時報/聯合早報）