國際

國際要聞

英工黨提高永居門檻 撼民粹改革黨 最少住滿10年須自證社會價值 英媒指不適用香港申請者

【明報專訊】英國內政大臣馬曼婷周一（29日）公布新草擬針對「無限期居留」（ILR）制度的政策，計劃提高移民申請永久居留資格的門檻，除了最低居住年期由5年延長至10年，還要求申請人證明自己對英國社會的價值。馬曼婷表示新措施針對明年至2040年前81萬名ILR潛在申請者，但英媒指不適用於按指定官方計劃從香港和烏克蘭等移英人士。這被視為工黨政府因應極右民粹英國改革黨（下稱改革黨）聲勢高漲而提出的移民改革。改革黨近來主導移民議題討論，迫使施紀賢政府採取更強硬立場。

馬曼婷周一在利物浦舉行的工黨周年大會表示，批核永久居留須講求申請人對社會的貢獻。他們要在英國住滿10年、沒有犯罪紀錄，要有工作收入，在社區做義工或慈善捐款，沒有申請福利，且須繳納國民保險。惟據英媒事前報道，透過官方計劃移英的香港人（BNO簽證）和烏克蘭人將可豁免於10年規則。

英國現行的「無限期居留」（indefinite leave to remain，簡稱ILR，相當於永久居留權）制度適用於英聯邦成員國公民，或持工作簽證、學生簽證、家庭簽證等居留人士，或是批准逗留的無國籍人士、難民或受人道保護、獲酌情居留人士。制度訂明，他們在英國生活滿5年便合資格申請永久居留，享有跟英國公民相同的居住、工作、求學及申請福利的權利，並且可在獲取永久居留資格滿一年後申請入籍。

不符者續簽或遭驅逐 年底展諮詢

馬曼婷表示，倘某些項目未達標，申請者須居住更長年期。若然是貢獻少、需要仰賴福利、不守法者，在簽證續簽時可能面臨被驅逐出英國。方案將於今年底展開諮詢。

改革黨一周前公布移民政綱，表明如上台將廢除ILR制度，褫奪非歐盟公民的ILR資格，要求對方按較嚴謹條件申請簽證續簽。其黨魁法拉奇原稱「沒有」香港人和烏克蘭人可獲ILR，但引發反彈後稱這兩個社群可獲豁免。

移民是英國重點議題，先後引發英國脫歐和保守黨政府落台，如今工黨政府也面對打擊移民不力的批評。因應前保守黨首相約翰遜推出的英國脫歐後移民政策，預計明年1月起取得ILR資格人數激增，尤惹關注。未來15年的81萬名ILR潛在申請人中，有62.7萬（78%）的收入不超過英國平均年薪37,430英鎊（逾38萬港元），改革黨聲言五成ILR潛在申請人抵英後「從未就業」。

原內政大臣顧綺慧今年5月發表的白皮書已提出收緊計劃，把ILR申請資格由住滿5年改為10年，惟改革黨上揚走勢未變——Ipsos民調上周六最新數字顯示，改革黨的支持率為34%，遙遙領先工黨（22%）和保守黨（14%）。

人道組織批新政「懲難民」

工黨強調其政策跟改革黨截然不同，後者會迫使在英貢獻數十年的工人離開家園和家人。首相施紀賢周日抨擊改革黨擬推動具「種族歧視」的大規模驅逐移民政策，將「撕裂國家」。

支援難民的人道組織紛紛批評工黨新政策「懲罰需要幫助的難民」，無異於改革黨製造「二等公民」。一些ILR準申請者表示新方案打亂了他們置業安居的計劃。

（每日電訊報/衛報）

右翼民粹 移英港人 BNO簽證 無限期居留（ILR） 馬曼婷（Shabana Mahmood） 永久居留權 移民政策 英國改革黨（Reform UK） 英國工黨

