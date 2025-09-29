摩爾多瓦大選揭盅 美智庫警告俄煽暴

這次選舉會決定摩爾多瓦的親俄或親歐走向。ISW上周四發表的報告指俄羅斯耗費大量資源在侵烏戰爭同時，今年加強干預摩爾多瓦行動，顯示俄國未放棄重建對該國影響力的目標。

報告指俄國的干預行動，包括俄情報人員在塞爾維亞訓練摩爾多瓦人如何策劃挑釁並破壞摩爾多瓦穩定，又散播北約將入侵摩爾多瓦假消息，激起反西方情緒。俄國亦尋求發動類似於烏克蘭2014年促使親俄總統亞努科維奇下台的示威。

Tg創辦人稱法國施壓刪部分摩爾多瓦頻道

另外，Telegram（Tg）創辦人杜羅夫（Pavel Durov）周日聲稱，法國情報機構曾透過中間人，要求他在去年摩爾多瓦總統選舉前刪除部分摩爾多瓦頻道，作為協助其在法國訴訟案的交換條件。杜羅夫稱，他僅刪除了「明顯違反規則」的少數頻道，但中間人其後再次提交「問題」頻道名單，其中大部分頻道「完全合法且並未違反Telegram規則」，只因發表了法國及摩爾多瓦政府不喜歡的政治立場。他指法國「只是利用我在法國的法律困境，試圖左右東歐的政治發展」。

（ISW/路透社/法新社）