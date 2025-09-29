烏克蘭總統警告戰事擴散 俄羅斯反駁稱無意襲他國

北約加強波羅的海地區警戒

上周到紐約出席聯合國大會並與美國總統特朗普會晤的澤連斯基，前日在基輔就俄軍侵烏局勢發展表示，俄羅斯正為擴大歐洲戰事作準備，「普京不會等到烏克蘭戰爭結束，他會另闢戰場，沒有人知道在哪裏，但他一定會這樣做」。他又指克里姆林宮正有意試探歐洲防空能力，近期丹麥、波蘭、羅馬尼亞均曾發現無人機入侵，愛沙尼亞更有俄軍戰機闖入領空。丹麥軍方昨證實連續兩晚有無人機飛越丹麥軍事設施。北約發言人前日說，因應近日丹麥遭無人機入侵，已加強對波羅的海地區的警戒，措施包括在俄國以西地區部署多個情報、監視和偵察平台，及最少一艘防空護衛艦。

拉夫羅夫前日在聯合國大會表示，俄方從未用無人機或導彈針對歐盟或北約國家，未來亦沒類似計劃，同時警告任何侵略莫斯科的行為將面對「果斷回應」。他又警告，任何在俄領空試圖擊落俄方飛行物的行為都將面臨嚴重後果，「相關國家必將為此極度後悔」。

澤連斯基示警後 俄羅斯連續12小時炸烏克蘭

澤連斯基指俄準備另闢戰場當天的晚上至翌日清晨，基輔及周邊地區受到俄軍全面入侵以來其一最猛烈轟炸。澤連斯基指俄軍動用約500架無人機及逾40枚導彈，連續超過12小時轟炸烏克蘭多地，造成最少4人死亡，形容事件為「卑劣且殘暴」的攻擊。

俄軍空襲一度促使烏克蘭鄰國波蘭出動戰機戒備，又指示地面的防空系統高度警戒。航班追蹤網站Flightradar24指出，盧布林（Lublin）和熱舒夫（Rzeszów）兩個波蘭東南部城市的領空亦要暫時關閉。

