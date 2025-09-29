明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

印度前影星競選集會人踩人 39死51傷

【明報專訊】印度南部泰米爾納德邦上周六（27日）一場支持前影星政治人物的競選集會發生人踩人慘劇，釀成至少39死51傷，死者包括起碼9名孩童。事發時現場有接近3萬人，料跟天氣酷熱下人多擠迫，兼欠現場警力和安全措施有關。

當地傳媒稱民眾爭睹風采肇禍

51歲的錢德拉塞卡爾（Joseph Vijay Chandrasekhar）原是影壇明星，從影30年後如今轉往政壇發展，沿用藝名維賈伊（Vijay）招徠支持者。維賈伊去年創立「泰米爾納德邦勝利盟」（Tamilaga Vetri Kazhagam），頻頻舉行集會造勢，鋪路明年地方選戰。然而，前天在卡魯爾（Karur）舉行的政治集會估計有多達2.7萬人到場，遠高於原先預估的約1萬人，邦警察局長指民眾以為集會中午開會，早上11時已到場，維賈伊卻到晚上7時40分才到來，在場者未帶足夠食水，被迫在酷暑下苦候數小時。

到維賈伊乘坐競選車輛抵達，並且在車頂講台發表演說時，曾經拋了一些水瓶給暈倒的支持者，及見情况失控遂報警求助。當地傳媒形容事發時大批民眾爭睹維賈伊風采，湧往講台旁的路障引發人踩人，另有目擊者指現場警力不足，有爬樹遠眺者跌落人群肇禍。

維賈伊表示為慘劇感到心碎，印度總理莫迪也表示感到難過。泰米爾納德邦首長斯特林任命一名退休法官領導委員會調查事件，並宣布向每個罹難者的家庭發放100萬盧比（約8.8萬港元）撫恤金。

（法新社/路透社）

相關字詞﹕競選集會 印度 人疊人意外

上 / 下一篇新聞