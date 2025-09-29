印度前影星競選集會人踩人 39死51傷

當地傳媒稱民眾爭睹風采肇禍

51歲的錢德拉塞卡爾（Joseph Vijay Chandrasekhar）原是影壇明星，從影30年後如今轉往政壇發展，沿用藝名維賈伊（Vijay）招徠支持者。維賈伊去年創立「泰米爾納德邦勝利盟」（Tamilaga Vetri Kazhagam），頻頻舉行集會造勢，鋪路明年地方選戰。然而，前天在卡魯爾（Karur）舉行的政治集會估計有多達2.7萬人到場，遠高於原先預估的約1萬人，邦警察局長指民眾以為集會中午開會，早上11時已到場，維賈伊卻到晚上7時40分才到來，在場者未帶足夠食水，被迫在酷暑下苦候數小時。

到維賈伊乘坐競選車輛抵達，並且在車頂講台發表演說時，曾經拋了一些水瓶給暈倒的支持者，及見情况失控遂報警求助。當地傳媒形容事發時大批民眾爭睹維賈伊風采，湧往講台旁的路障引發人踩人，另有目擊者指現場警力不足，有爬樹遠眺者跌落人群肇禍。

維賈伊表示為慘劇感到心碎，印度總理莫迪也表示感到難過。泰米爾納德邦首長斯特林任命一名退休法官領導委員會調查事件，並宣布向每個罹難者的家庭發放100萬盧比（約8.8萬港元）撫恤金。

（法新社/路透社）