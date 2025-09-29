明報新聞網
FT：華停採購 美大豆滯銷農民叫苦

【明報專訊】《金融時報》（FT）上周六（27日）報道，美國大豆出口陷入困境，因中國全面暫停採購美國大豆並大舉囤積南美貨源，令美國農民面臨嚴重打擊。隨着新一個大豆出口季開始，美國政府數據顯示未有任何大豆售往中國，與去年同期已預售650萬噸形成強烈對比。適逢秋收季節，大豆庫存不斷積壓，價格持續下跌，農民叫苦連天。

華轉購南美大豆 利好巴西生產商

中國多年來一直是美國大豆最大買家，美國逾半出口大豆銷往中國。然而，隨着中美貿易談判陷入僵局，今年至今未有一粒美國大豆出口中國。中國改向巴西等南美國家進口創紀錄數量的大豆，導致美國各地農民「有收成無出路」，大量大豆無法銷售，價格下挫，生產成本卻因化肥等受關稅影響而持續上升。

美國明尼蘇達州大豆協會主席約翰遜坦言：「即使中美即時達成協議，也趕不及今季收成。」他指全美農民正面對「大豆過剩」危機，後果或極為嚴重。

自「特朗普2.0」對中國貨品加徵關稅以來，北京全面暫停購買美國大豆報復，嚴重威脅美國中西部農民生計。特朗普早前簽署行政命令，強調將動用關稅收入向受影響農民發放補貼，「農民暫時會受損，但最終會因關稅受益」。

2019年貿易戰時，「特朗普1.0」也曾推出230億美元（約1794億港元）紓困計劃，而該輪貿易戰最終最大贏家亦是巴西農民。美國出口市佔率大跌兩成，至今未能恢復。如今中國再度大幅減少美國大豆進口，今年1月至8月，巴西對華出口高達6600萬噸，佔其總出口逾七成半。分析指出，中國抵制美國大豆，同樣利好巴西生產商。

美國大豆協會首席經濟師格爾特直言：「只要中國繼續退出市場，農民財政壓力就會愈來愈大。」他說，農場破產個案已開始上升，「這種困境若持續下去，情况只會更壞」。

（金融時報）

相關字詞﹕美國農民 巴西 大豆 中美貿易談判

