明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

分析：平權抗爭「代言城市」成特朗普執念

【明報專訊】美國總統特朗普上周六（27日）宣布，將向俄勒岡州最大城市波特蘭（Portland）部署軍隊，令該市再度成為全國焦點。美國政治新聞網站Politico上周六分析認為，特朗普對波特蘭的執著，和其他城市有明顯不同，背後有着深層政治考量。

跪頸案騷亂 成右翼「無政府狀態」象徵

「特朗普1.0」時代的2020年5月，美籍非裔男子弗洛伊德（George Floyd）於明尼蘇達州明尼亞波利斯被警方逮捕期間，遭白人警察肖萬（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸逾8分鐘致死，引發全美大規模反警暴及反種族歧視示威潮，其中波特蘭爆發連月騷亂，暴力分子縱火焚燒政府建築，場面成為右翼口中「無政府狀態」的象徵。Politico指特朗普自此牢記在心。

過去數周，白宮幕僚及特朗普盟友頻繁以近乎「世界末日」的語言談及波特蘭，屢次重提2020年夏天逾170天示威的混亂場面。當年大部分示威和平舉行，間有零星搶掠、破壞及與警方衝突。特朗普當時未經地方批准，調動超過750名國土安全部人員進駐波特蘭，激起更大爭議。

特朗普屢屢點名波特蘭，與該市實際罪案情况無必然關係。波特蘭謀殺率遠低於孟菲斯、首都華盛頓及芝加哥等城市，但白宮仍將波特蘭標籤為「失控」的典型，推動「法律與秩序」議題，把移民、罪案及極左暴力一併包裝。

一名接近政府的消息人士坦言：「波特蘭就是2020年問題的『代言城市』。」該市作為庇護城市，其當局拒絕調動國民警衛隊或主動和聯邦移民部門合作，因此更容易被聯邦點名批評。白宮幕僚形容，波特蘭既有「庇護城市」標籤，地方拒絕動用州兵、早年又有「動亂」畫面，理論上最適合用作論證「聯邦有必要強硬執法」的案例。

（Politico）

相關字詞﹕特朗普2.0 波特蘭

上 / 下一篇新聞