分析：平權抗爭「代言城市」成特朗普執念

跪頸案騷亂 成右翼「無政府狀態」象徵

「特朗普1.0」時代的2020年5月，美籍非裔男子弗洛伊德（George Floyd）於明尼蘇達州明尼亞波利斯被警方逮捕期間，遭白人警察肖萬（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸逾8分鐘致死，引發全美大規模反警暴及反種族歧視示威潮，其中波特蘭爆發連月騷亂，暴力分子縱火焚燒政府建築，場面成為右翼口中「無政府狀態」的象徵。Politico指特朗普自此牢記在心。

過去數周，白宮幕僚及特朗普盟友頻繁以近乎「世界末日」的語言談及波特蘭，屢次重提2020年夏天逾170天示威的混亂場面。當年大部分示威和平舉行，間有零星搶掠、破壞及與警方衝突。特朗普當時未經地方批准，調動超過750名國土安全部人員進駐波特蘭，激起更大爭議。

特朗普屢屢點名波特蘭，與該市實際罪案情况無必然關係。波特蘭謀殺率遠低於孟菲斯、首都華盛頓及芝加哥等城市，但白宮仍將波特蘭標籤為「失控」的典型，推動「法律與秩序」議題，把移民、罪案及極左暴力一併包裝。

一名接近政府的消息人士坦言：「波特蘭就是2020年問題的『代言城市』。」該市作為庇護城市，其當局拒絕調動國民警衛隊或主動和聯邦移民部門合作，因此更容易被聯邦點名批評。白宮幕僚形容，波特蘭既有「庇護城市」標籤，地方拒絕動用州兵、早年又有「動亂」畫面，理論上最適合用作論證「聯邦有必要強硬執法」的案例。

（Politico）