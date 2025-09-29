特朗普派兵波特蘭滅罪 被質疑暴力圈套 移民政策掀示威 第4民主黨主政城市遭盯上

特朗普前天在旗下社交平台Truth Social宣布，他應國土安全部長內姆請求，指示戰爭部長（國防部長）海格塞斯「提供一切必要的部隊去保護飽受戰爭蹂躪的波特蘭」及「被『反法西斯運動』（Antifa，按：被特朗普上周初簽署行政命令列為本土恐怖主義的左翼抗爭組織）和其他本土恐怖分子圍堵攻擊」的ICE設施。他還寫道：「我也授權了如有需要，動用全部力量。」白宮未有公布部署時間表和相關部隊編制等詳情。五角大樓表明，隨時準備好按總統指示，調遣軍事人員支援國土安全部在波特蘭的行動。

特朗普稱移民局設施遭本土恐怖分子圍攻

如是者，波特蘭將是繼6月洛杉磯、8月首都華盛頓和9月孟菲斯後，又一個被部署國民警衛隊等聯邦部隊的美國城市。波特蘭市人口約62.3萬，白人佔67%，數據顯示其整體犯罪情况不算惡劣。美國聯邦調查局（FBI）去年數據顯示波特蘭市每10萬人有720宗暴力罪案，在全國城市中排第72多；美國大城市警長協會（MCCA）本年中發表的暴力罪案報告顯示，波特蘭兇殺案較去年同期的35宗下跌51%，且強姦、惡意攻擊和搶劫案等個案皆減少。金融科技公司SmartAsset本月初評序美國50大最安全城市，波特蘭排43名。惟自從6月起，波特蘭的ICE羈留所外持續有示威，儘管參與人數不多。部分由左翼「反法西斯運動」成員號召的示威且經常發生暴力事件，包括縱火、襲警和拒捕，迄9月8日累計共26人被檢控。

俄勒岡州跟加州、紐約州和麻省等均屬「庇護州」（sanctuary state），不允許當地執法部門跟聯邦移民執法部門合作。特朗普要脅削減給「庇護州」的聯邦撥款，但被聯邦法官制止。

俄勒岡州長駁斥特朗普「戰爭蹂躪說」

民主黨籍俄勒岡州長科特克召開記者會，批評特朗普調動部隊入城的決定是「濫用職權」。她表示在與特朗普、內姆的通話中非常明確表明部署「不必要」，「這裏沒有叛亂，沒有國家安全威脅，軍隊在我們這個大城市既沒有需要也沒有法律依據。我們的城市遠未至於他所謂的『戰爭蹂躪』」，但警告絕不姑息滋事造成的財物損失或暴力事件。波特蘭市長威爾遜說：「波特蘭和任何其他美國城市所需的部隊數目是零。總統不會在這裏找到不法或暴力事故，除非他有意為之。」俄勒岡聯邦民主黨參議員懷登呼籲州民抵擋「特朗普煽動暴力的意圖」。

（路透社/彭博社/BBC）