國際

國際要聞

安理會否決押後重啟對伊制裁 伊朗批英法德葬送外交

【明報專訊】聯合國安理會前日（26日）否決由中國及俄羅斯提出延後重啟對伊朗制裁的決議案，意味由英國、法國和德國啟動的「回彈」機制限期屆滿後，對伊制裁會在周日（28日）格林威治時間凌晨零時（香港時間周日早上8時）恢復。伊朗昨召回駐英法德大使磋商，並威脅要中止與國際原子能機構（IAEA）合作。

伊朗威脅中止IAEA合作

英法德上月28日通知安理會，以伊朗違反2015年核協議為由啟動回彈機制，如其間無外交突破，聯合國在核協議前的對伊制裁將在30天後自動恢復。隨着期限將至，中俄提出決議草案，要求推遲6個月才恢復對伊制裁，但在前日安理會投票15票中僅獲4票支持，未達通過門檻（9票）。聯合國對伊制裁恢復後，將包括武器禁運、禁止提煉濃縮鈾、禁止發展可攜核彈道導彈、凍結伊朗相關個人及實體的全球資產並實施旅遊禁令、授權各國檢查伊朗航空及船運貨物。

IAEA前日確認核查員已獲准重返伊朗核設施，惟西方國家認為進展不足，不相信伊朗核計劃僅為和平用途。伊朗外長阿拉格齊在安理會投票後表示，伊朗一直是《核不擴散條約》的負責任成員國，以透明方式追求和平利用核能的權利，批評西方扼殺外交路徑，「美國背叛了外交，而真正葬送外交的是英法德」。他警告若重啟對伊制裁，德黑蘭本月與IAEA達成的合作協議將中止。伊朗總統佩澤希齊揚昨稱，美國要求伊朗交出所有濃縮鈾，以換取3個月暫緩制裁，對此伊朗明確拒絕，強調「不可接受」。

國際預防危機組織（ICG）分析，伊朗對回彈機制似乎表現輕蔑，似因早已學會應對美國制裁，惟制裁仍可能加劇伊朗現有經濟困境，包括高通脹、貨幣危機及基建惡化等問題，且回彈機制不易逆轉，因要安理會達成共識。

（法新社/路透社/BBC）

相關字詞﹕伊朗核談判 聯合國安理會 制裁伊朗 伊朗核協議 伊朗

