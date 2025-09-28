烏索戰斧導彈 稱可施壓普京 射程可及莫斯科 特未說不

澤連斯基稱「未必需要動用」

澤連斯基在美國網媒Axios上周五刊登的專訪中，透露當面要求特朗普提供一種特定武器，而烏方未必真的需要動用，但僅擁有便能對普京施加額外壓力，迫其參與和談，獲對方答稱「將會研究」。烏方官員確認其所指的武器是戰斧導彈。澤連斯基解釋不少俄境軍事目標受複雜防空系統保護，難用無人機打破。

美國目前供烏射程約300公里的陸軍戰術導彈系統（ATACMS），上月再批出3350枚射程介乎240至450公里的「增程攻擊導彈」（ERAM），但仍拒絕容許烏軍以此攻擊俄本土。至於戰斧射程達1600公里，且威力更強，惟華府顧慮供烏射程可達莫斯科的導彈將令局勢升級，且美方戰斧庫存本身吃緊。《華爾街日報》引述消息指，烏方本周將派官員到華盛頓會見美國防長海格塞斯，討論軍援新安排。

歐盟擬建「無人機牆」護邊界

另一方面，鑑於歐洲多國近期遭受疑似俄方無人機侵擾，歐盟成員國防長上周五臨時開會，同意推動建設連結並覆蓋整個歐盟邊界和關鍵基建的「無人機牆」，以雷達、聲音定位系統、機關槍等多重系統組成。歐盟防務專員庫比柳斯會後接受英國《金融時報》專訪，承認目前區內抵禦無人機力量不足以應付實際需要，尋求實現未來相關偵測、管制和指揮系統可相互協同、交換數據與資訊。俄外交部昨譴責歐盟「無人機牆」建議，聲稱這只會製造緊張。

（Axios/華爾街日報/金融時報/路透社）