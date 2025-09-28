明報新聞網
烏索戰斧導彈 稱可施壓普京 射程可及莫斯科 特未說不

【明報專訊】美英傳媒報道，烏克蘭總統澤連斯基上周二（23日）跟美國總統特朗普在紐約聯合國大會場邊會面時，要求後者提供可深入打擊俄羅斯本土目標、甚至遠及首都莫斯科的「戰斧」（Tomahawk）巡航導彈，從而逼俄和談。《華爾街日報》報道，特朗普對解禁為烏克蘭提供戰斧導彈等更多款式遠程武器持開放態度。另外，白俄羅斯總統盧卡申科上周五跟俄羅斯總統普京會晤後，聲言俄方有一份終戰「好提案」，烏方領導層理應接受，否則面臨失去整個國家。

澤連斯基稱「未必需要動用」

澤連斯基在美國網媒Axios上周五刊登的專訪中，透露當面要求特朗普提供一種特定武器，而烏方未必真的需要動用，但僅擁有便能對普京施加額外壓力，迫其參與和談，獲對方答稱「將會研究」。烏方官員確認其所指的武器是戰斧導彈。澤連斯基解釋不少俄境軍事目標受複雜防空系統保護，難用無人機打破。

美國目前供烏射程約300公里的陸軍戰術導彈系統（ATACMS），上月再批出3350枚射程介乎240至450公里的「增程攻擊導彈」（ERAM），但仍拒絕容許烏軍以此攻擊俄本土。至於戰斧射程達1600公里，且威力更強，惟華府顧慮供烏射程可達莫斯科的導彈將令局勢升級，且美方戰斧庫存本身吃緊。《華爾街日報》引述消息指，烏方本周將派官員到華盛頓會見美國防長海格塞斯，討論軍援新安排。

歐盟擬建「無人機牆」護邊界

另一方面，鑑於歐洲多國近期遭受疑似俄方無人機侵擾，歐盟成員國防長上周五臨時開會，同意推動建設連結並覆蓋整個歐盟邊界和關鍵基建的「無人機牆」，以雷達、聲音定位系統、機關槍等多重系統組成。歐盟防務專員庫比柳斯會後接受英國《金融時報》專訪，承認目前區內抵禦無人機力量不足以應付實際需要，尋求實現未來相關偵測、管制和指揮系統可相互協同、交換數據與資訊。俄外交部昨譴責歐盟「無人機牆」建議，聲稱這只會製造緊張。

（Axios/華爾街日報/金融時報/路透社）

