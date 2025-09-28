摩爾多瓦大選 親歐派控俄史上最大干預 結果牽引入歐路 親俄派抗議政府「打壓民眾聲音」

今屆摩爾多瓦大選將改選國會全部101個議席。PAS在上屆2021年大選以得票52.8%大勝，惟民調顯示該黨這次選前僅稍微領先。事實上，屬於PAS的總統杜桑（Maia Sandu）去年雖成功連任，但同年入歐公投僅以0.9個百分點之差驚險通過。關鍵因素是俄軍侵烏引發物價高企，而且政府改革緩慢，拖累PAS選情，或令親俄派政治聯盟「愛國選舉陣營」（BEP）有機可乘。第三大勢力則是主攻中間派選民的「另類選擇陣營」（BA），它們名義上親歐，但部分領袖被禁進入歐盟地區，外界有傳BA暗中跟俄羅斯有聯繫。

選前74人涉往塞爾維亞受俄訓練被捕

摩爾多瓦警方上周拘捕約100人，其中74人曾到塞爾維亞，涉嫌接受俄軍總參謀部情報總局（GRU）提供的槍械、煽動暴亂和應對防暴鎮壓等訓練，並搜獲武器。塞爾維亞當局另外拘捕約190人。被指是俄方代理人的摩爾多瓦流亡富商紹爾（Ilan Shor）上周公開宣稱每月提供3000美元（約2.34萬港元），吸引民眾加入反政府示威。

杜桑上周在全國演說中警告俄方對摩爾多瓦選舉的干預處於最高水平。親歐派的前副總理兼外長波佩斯庫指控俄羅斯投放空前規模的現金、虛擬貨幣和虛假資訊，干預今屆選舉並扶助BEP。當地智庫Watchdog主席帕沙則形容俄方干預手段變得更直接和高明，除了借代理人網上「買票」，還透過國內親俄東正教會等組織，廣招幫手在社區散佈「加入歐盟便會引發戰爭」等假資訊，以及煽動暴力，圖令親歐及游離選民對投票卻步。摩國警方估算莫斯科去年干預總統選舉和入歐公投斥資最少1億美元，如今花費超過這數目3倍。選前有最少兩個BEP旗下政黨因涉收受俄方競選資金而被取消資格。

BEP共同領導人、前總統多東（Igor Dodon）指摘PAS試圖恐嚇並打壓民眾聲音。親俄的加告茲自治區首長古楚爾（Evgenia Gutsul）上月因協助調配俄羅斯非法資金罪成被判監7年。親俄派還指控PAS政府禁制俄語電視廣播，違反言論自由。俄羅斯多次否認干預摩爾多瓦選舉，惟該國對外情報局（SVR）上周二提出誇張指控，宣稱北約軍隊正在羅馬尼亞以至烏克蘭東南部城市敖德薩集結，準備在大選結果引發騷亂下「出兵佔領摩爾多瓦」。

（路透社/CNN/衛報/華盛頓郵報）