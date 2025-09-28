美「複製者」計劃滯後 軍方接手加快採購備戰

「複製者」（Replicator）計劃始於2023年8月，當局原擬斥10億美元（約78億港元）在兩年間採購數以千計「小巧、智能、便宜」的海陸空自主武器，反制中國日益壯大的軍事力量。惟該計劃至今仍未完成，報道引述消息人士透露因某些系統性能不可靠，且某些機款價格高昂或生產緩慢等，導致數量和質素未達目標，例如有無人艇因舵故障被冲走、無人飛機因發射管故障而發射遲緩。五角大樓另還在物色可兼控大量不同廠商無人機並使之協調出擊的軟件。

消息人士指為加快項目進度，軍方領導層今年8月已把原由國防部旗下國防創新小組（DIU）負責的「複製者」計劃，轉交給美國特種作戰司令部新成立的防禦自主戰爭小組（DAWG）統籌，目標是兩年內完成交付自主武器。

目標兩年內交付

惟報道指DIU由專家主導，DAWG則由軍官主導，有消息人士質疑軍人缺乏足夠專業知識，例如軍方曾要求DIU購入一款舊式無人機，但採購前未嚴格測試其平台和軟件，海軍則曾採購數百艘無人艇，卻不知其不適合太平洋遠程任務，如今要反覆修改軟件。

另一邊廂，防長海格塞斯召集全球各地數百名美軍高級將領本周回國出席大會。

路透社等多家傳媒引述華府官員透露，屆時海格塞斯將演說強調軍事標準和「戰士精神」，CNN則指這次史無前例的活動為「激勵大會」。

（華爾街日報/華盛頓郵報CNN）