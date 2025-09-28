明報新聞網
美軍擬襲委境內毒販 馬杜羅未棄讓步換執政

【明報專訊】美國全國廣播公司（NBC）昨（27日）引述4名消息人士報道，美軍正在制定軍事打擊委內瑞拉境內毒販的方案，可能未來幾周展開行動。面對入侵威脅，委內瑞拉昨日舉行「全國民防演習」。惟NBC指美委之間仍有通過中東領袖溝通，有華府高官稱，馬杜羅與中間人討論過如何讓步以換取繼續執政。

報道引述4名熟知攻擊計劃和商討的消息人士表示，美國認為委內瑞拉總統馬杜羅未盡力遏止毒品流出，未來幾周可能施襲委國，計劃主要是採用無人機空襲販毒集團的成員和頭目，以及毒品實驗室。總統特朗普尚未批准計劃。消息人士指部分政府官員對軍事行動升級仍未削弱馬杜羅掌權感失望，且攻擊毒品走私船又遇阻力，促使政府考慮下一步。特朗普政府官員過去未有排除以推翻馬杜羅政權為軍事行動目標。其一消息人士指，華府尋求逼馬杜羅作出「可致他毋須美國介入而被攆走」的「草率決定」。

美委仍經中東領袖洽商

若美軍直接攻擊委內瑞拉，勢令局勢升級。委內瑞拉外長希爾上周五在聯合國大會警告，美國對委即使作「最小程度的侵略」，都可演變為整個拉美地區的「災難」。馬杜羅本月初發信給特朗普呼籲對話，但被白宮譴責信中充斥謊言。

美軍8艘艦艇、1艘核動力潛艇正部署於委內瑞拉對開的加勒比海打擊走私毒品，一批可供多用途作戰的F-35戰機亦部署在加勒比海的波多黎各。過去一個月已至少3次攻擊其認定走私毒品的委方船舶，造成十多人死亡，被聯合國專家指摘為「法外處決」。

另一方面，委內瑞拉昨晨舉行全國民防演習，測試「民眾應對天災或任何武裝衝突的能力」，學校、醫院都要參與「準備任何狀况」。

（NBC/法新社）

