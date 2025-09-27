英擬推數碼身分證掀爭議 施紀賢稱應對非法移民 反對聯署一日破百萬

面對英國改革黨等右翼民粹勢力大打「移民牌」，工黨政府面對更大壓力要去嚴肅應對英倫海峽偷渡入境的問題——施紀賢便解釋，數碼身分證旨在從根源着手，應對英國非法移民問題。數碼身分證將儲存在民眾手機，毋須攜帶或出示，但會是證明民眾有工作權利的強制手段。首相府聲明指計劃旨在打擊非法就業，同時助民眾輕鬆使用重要政府服務——既節省紙本文件驗證身分的耗費時間，也可簡化申請駕照、託兒服務、福利及查閱稅務紀錄。聲明強調，數碼身分證將阻止沒居留權者求職，限制他們賺錢的可能性。

英國民眾目前一般以駕駛執照、護照或水電費帳單作為身分證明，而國民保險編號因易被借用或盜用，未來僱員不能再以證明工作權利。最新的數碼身分證構想需要修改法例才能推行，工黨政府稱擬在今年稍後啟動公眾諮詢。

反對者憂泄個人資料系統遭濫用

近代史上英國只有在戰時才臨時設置個人身分證，民眾至今對此仍感抗拒，有反對施紀賢計劃的聯署一日間收集過百萬簽證名。惟7月Ipsos民調顯示，有57%英國受訪者支持全國身分證計劃，而反對因素包括憂慮個人資料遭未經許可使用、擔心資料售予私人公司、系統被濫用以及可能存在安全漏洞。在野政黨亦群起反對，保守黨黨魁栢丹娜表明反對政府任何推動強制要求守法公民持身分證的行動，中間派自由民主黨表示不支持民眾須交出私隱數據的強制數碼身分證，改革黨黨魁法拉奇則質疑數碼身分證只為了「控制人們行為、花費和行蹤」。

