明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

FBI前局長被控兩罪 特朗普慶祝政敵「落鑊」

【明報專訊】美國弗吉尼亞州東區聯邦地區法院一個大陪審團周四（25日）決定，以「虛假陳述」和「妨礙國會程序」的罪名起訴聯邦調查局（FBI）前局長科米（圖），最高面臨5年監禁。總統特朗普隨即發文慶祝，科米則否認相關指控。

司法部長：前任政府「武器化」執法機構

司法部長邦迪發表聲明，指摘美國前任政府將聯邦執法機構「武器化」，並聲稱起訴科米（James Comey）「反映了司法部致力於追究那些濫用權力、誤導美國民眾的人」。

科米在2013年至2017年期間擔任FBI局長，曾負責調查特朗普競選團隊是否同俄羅斯合謀干預美國大選（即「通俄門」），在特朗普首個總統任期內被解職。2018年，科米被解職後出版《更高的忠誠：真相、謊言和領導》一書，抨擊特朗普「在道德上並不適合擔任總統」。

針對科米的指控源於他2020年9月在國會參議院司法委員會聽證會上作證。當時科米接受質詢時堅稱，他從未授權向傳媒泄露有關特朗普「通俄門」調查的信息。而根據2018年司法部一份報告，科米的副手麥凱布曾表示，科米授權他向傳媒泄露相關信息。特朗普隨後要求司法部對科米等人採取行動。

幾日前才不尋常地公開敦促邦迪對科米及其他被他視為敵對者的人士採取行動的特朗普，在大陪審團的決定發表後旋即在社交平台發文慶祝，稱這是「美國的正義」。他形容科米「腐敗」，是「本國史上最糟糕的人之一」，「現在終於開始為他對國家的犯罪行為承擔責任」。

科米則在社交平台發布影片重申否認指控，說：「多年來，我和家人都知道，敢於對抗特朗普會有代價……我們不會屈膝而活。」科米強調自己「清白」，表明無懼審訊。

（法新社/新華社）

相關字詞﹕特朗普 虚假陳述 科米（James Comey） 聯邦調查局（FBI） 美國

上 / 下一篇新聞