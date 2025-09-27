明報新聞網
國際

國際要聞

競選幹部涉操縱網上貶敵抬己 小泉進次郎致歉

【明報專訊】日本執政自民黨下月初舉行黨總裁選舉前，兩大熱門人選小泉進次郎和高市早苗均爆出爭議。其中小泉進次郎的競選團隊幹部牧島Karen，被揭向其他成員施壓在影片分享網站讚好小泉，小泉周五回應時表示「深感抱歉」，但未回應要求他退選的呼聲。牧島昨日宣布辭去小泉競選幕僚職務。

小泉進次郎宣傳負責人辭職

跟小泉進次郎同樣來自神奈川縣的眾議員牧島Karen（其父親牧島功更是小泉進次郎父親、前首相小泉純一郎的秘書），為小泉擔任宣傳負責人，最新一期《週刊文春》報道揭發，牧島曾向相關支持陣營發送電郵，要求他們「儘早在影片分享網站發表（有關小泉）的正評」，例如小泉「看起來更成熟」和「不要輸給那個假保守派機會主義者（暗指高市早苗）」。事件曝光後，社交平台X出現要求小泉退選的主題標籤。小泉昨否認事前知情，但承認某些網上言論確實太過誇張和不恰當，對此深感抱歉。

高市早苗捲「外國人踢奈良鹿」風波

出身自奈良縣的保守右翼代表人物高市早苗周一在選舉政見發表會上引用《萬葉集》中有關奈良鹿的和歌詩句，其後提到有遊客踢奈良鹿，以此為引子強調應實施更嚴格的外國人政策，引發輿論爭議。

近年社交平台流傳奈良有疑似遊客腳踢甚至以沾上鹿糞的仙貝餵食鹿群，惹來批評，但也有質疑難以判斷犯事者的國籍。面對日媒質疑其主張，高市辯解稱「經常聽說因警方來不及安排口譯人員，不得不做出不起訴決定」。共同社昨引述奈良非牟利組織「奈良之鹿愛護會」指未收過相關報告。

小泉和高市先後爆出爭議，外界正觀望這會否造就「黑馬」林芳正後來居上。

（NHK/法新社/共同社）

相關字詞﹕奈良 政客醜聞 政客失言 醜聞 高市早苗 小泉進次郎 自民黨總裁選舉 日本自民黨 日本

