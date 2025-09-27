阿巴斯聯合國大會發言：巴人不會離開故土

阿巴斯因被美國禁止入境到紐約出席聯大，故在西岸拉姆安拉遙距視像演說。他開篇形容以色列對加沙發動的戰爭「並非單純侵略」，而是「戰爭罪行和反人道罪行」。他抨擊以方最近重推的擴大E1定居點的計劃將「把西岸一分為二，並使耶路撒冷從周邊地區孤立開來，削弱兩國方案」；並感謝約10個西方國家近日承認巴勒斯坦國。

另外，阿巴斯亦跟哈馬斯劃清界線，指該組織前年在大突襲中針對殺害及俘虜以色列平民等行徑「並不代表巴勒斯坦民族」。他亦堅持哈馬斯在戰後加沙「將沒有管治角色」，敦促對方向自治政府繳械。

阿巴斯最後強調：「無論我們（巴人）的傷口如何流血，或者這場痛苦持續至何時，這些都不會摧毁我們生存和續存的意志……巴勒斯坦是我們的……我們將不會離開我們的故土。」

（半島電視台/紐約時報/衛報）