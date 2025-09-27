明報新聞網
國際

國際要聞

援加沙船隊遇無人機襲擊 聯國促查 意大利西班牙派軍艦支援 希臘稱確保境內船隊安全

【明報專訊】正運載人道救援物資到加沙的「全球堅毅船隊」周二（23日）在希臘對出海面遭無人機投擲閃光彈和「搔癢粉」襲擊，部分船舶受損，指控是以色列所為。意大利和西班牙事後史無前例出動軍艦協助船上本國及其他歐洲國家公民。船隊由約50艘船、來自數十國的數百名政客等志願者組成，包括瑞典社運領袖通貝里。以色列未有直接回應襲擊事件，其外交部指船隊可在附近國家卸下物資，由以方轉運往加沙，警告否則將面臨後果。聯合國促全面獨立調查，向襲擊者問責。

路透：船隊國際水域遭擲閃光彈、搔癢粉

路透社周四報道，全球堅毅船隊（Global Sumud Flotilla）周二晚在希臘加夫佐斯島對出約56公里的國際水域遭12架無人機投擲閃光彈和「搔癢粉」襲擊。船隊周三最初報稱部分船舶被墜落於甲板的「不明物件」損毁，並指控以色列「投放爆炸及燃燒裝置，蓄意向民用船施放化學物質」。

意大利於事發後數小時出動一艘護衛艦到船隊所在位置，其後輪換了另一艘。意國海軍表明軍艦僅用於支援和救援，不會執行「護航」任務；總理梅洛尼周三亦指不期望海軍動用武力。她雖譴責襲擊事件，但同時批評船隊的目標「沒必要、危險及不負責任」。意大利防長克羅塞托周四向參議院強調出動軍艦並非挑釁，而是因為國家有責任為國民在公海提供人道保護。意方又提出折衷方案，呼籲船隊在塞浦路斯卸下物資，交由天主教耶路撒冷宗主教區在加沙分發，但船隊負責人周四堅持把救援物資送抵加沙，開闢人道走廊。西班牙周四亦派出一艘巡邏艦到事發東地中海水域。首相桑切斯向以色列政府表明，將採取外交及政治行動保護自身國民。

以色列表示支持意大利的折衷方案，但船隊明確拒絕，堅決繼續行動。希臘政府昨表示將保障船隊在希臘水域航行安全，但船隊周五離港後將進入地中海東部國際水域。主辦方指，部分領航船出現機械故障，惟行動將照常繼續，預計下周初抵達加沙。

通貝里周三作視像直播，強調船隊和平航行，並未持有武器，而是載食物、嬰兒奶粉、醫療物資和食水，試圖打破以色列非法並有違人道圍封加沙。

以色列倡於附近國家卸物資 交以方轉運

以色列外交部周三晚在社交平台X建議船隊在任何附近國家卸載物資，並質疑船隊真正目的並非向加沙運送物資，而是為挑釁以色列。以色列外長薩爾周四亦發文，批評船隊拒絕該國認可在塞浦路斯卸貨的提案，「顯示他們的真正目的是挑釁，並服務哈馬斯」。薩爾強調以色列不容許船舶進入交戰區，以及違反該國海上封鎖。

全球堅毅船隊首批船舶上月底從西班牙巴塞隆那出發，途中在意大利等地跟更多艘船匯合，預計本月底抵達加沙。船隊本月初曾報稱兩艘船在北非突尼斯疑遭無人機襲擊。路透社周四報道，已有船員因憂慮人身安全決定離船退出，負責人正安排其他志願者加入替補。

（法新社/路透社/華爾街日報）

相關字詞﹕船隊 物資 人道救援 以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突 無人機襲擊 西班牙 加沙 意大利

