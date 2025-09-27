援加沙船隊遇無人機襲擊 聯國促查 意大利西班牙派軍艦支援 希臘稱確保境內船隊安全

路透：船隊國際水域遭擲閃光彈、搔癢粉

路透社周四報道，全球堅毅船隊（Global Sumud Flotilla）周二晚在希臘加夫佐斯島對出約56公里的國際水域遭12架無人機投擲閃光彈和「搔癢粉」襲擊。船隊周三最初報稱部分船舶被墜落於甲板的「不明物件」損毁，並指控以色列「投放爆炸及燃燒裝置，蓄意向民用船施放化學物質」。

意大利於事發後數小時出動一艘護衛艦到船隊所在位置，其後輪換了另一艘。意國海軍表明軍艦僅用於支援和救援，不會執行「護航」任務；總理梅洛尼周三亦指不期望海軍動用武力。她雖譴責襲擊事件，但同時批評船隊的目標「沒必要、危險及不負責任」。意大利防長克羅塞托周四向參議院強調出動軍艦並非挑釁，而是因為國家有責任為國民在公海提供人道保護。意方又提出折衷方案，呼籲船隊在塞浦路斯卸下物資，交由天主教耶路撒冷宗主教區在加沙分發，但船隊負責人周四堅持把救援物資送抵加沙，開闢人道走廊。西班牙周四亦派出一艘巡邏艦到事發東地中海水域。首相桑切斯向以色列政府表明，將採取外交及政治行動保護自身國民。

以色列表示支持意大利的折衷方案，但船隊明確拒絕，堅決繼續行動。希臘政府昨表示將保障船隊在希臘水域航行安全，但船隊周五離港後將進入地中海東部國際水域。主辦方指，部分領航船出現機械故障，惟行動將照常繼續，預計下周初抵達加沙。

通貝里周三作視像直播，強調船隊和平航行，並未持有武器，而是載食物、嬰兒奶粉、醫療物資和食水，試圖打破以色列非法並有違人道圍封加沙。

以色列倡於附近國家卸物資 交以方轉運

以色列外交部周三晚在社交平台X建議船隊在任何附近國家卸載物資，並質疑船隊真正目的並非向加沙運送物資，而是為挑釁以色列。以色列外長薩爾周四亦發文，批評船隊拒絕該國認可在塞浦路斯卸貨的提案，「顯示他們的真正目的是挑釁，並服務哈馬斯」。薩爾強調以色列不容許船舶進入交戰區，以及違反該國海上封鎖。

全球堅毅船隊首批船舶上月底從西班牙巴塞隆那出發，途中在意大利等地跟更多艘船匯合，預計本月底抵達加沙。船隊本月初曾報稱兩艘船在北非突尼斯疑遭無人機襲擊。路透社周四報道，已有船員因憂慮人身安全決定離船退出，負責人正安排其他志願者加入替補。

（法新社/路透社/華爾街日報）