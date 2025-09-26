無人機再擾丹麥4機場 防長：專業行為

【明報專訊】丹麥繼哥本哈根機場周一發現無人機蹤影後，周三（24日）深夜再於4個機場發現無人機，導致一個軍民兩用機場短暫關閉，防長周四指相關的有系統行動屬專業人士所為，但他強調沒證據顯示事件跟俄羅斯有關。惟歐洲多國近期都發生無人機入侵領空事件，歐盟周五將開會討論防禦無人機及建立「無人機牆」事宜。
丹麥的奧爾堡（Aalborg）、埃斯比約（Esbjerg）、森訥堡（Sønderborg）及斯克呂斯楚普（Skrydstrup）4個機場在接近周三晚10時至周四凌晨近1時，都發現有無人機蹤影。作為商用及軍用的奧爾堡機場受影響，需關閉3小時。該國第二大的比隆（Billund）機場亦一度關閉，機場方面未交代具體原因，稱這屬丹麥當局事宜。
疑丹麥境內或德北部起飛
事件雖影響航空交通，但丹麥稱基於安全考慮決定不擊落無人機。防相波爾森說：「毫無疑問，這種在多地幾乎同時發生的有系統行動，顯示這是專業人士的所為。」他指無人機或在丹麥「附近地區」起飛，令人猜測它們或從丹麥境內或德國北部起飛。
波爾森形容這是使用多種無人機的混合攻擊，但他強調沒證據顯示最近無人機事件與俄國有關，亦未決定是否仿效波蘭本月啟動北約第4條款，以允許成員國在安全受到威脅時請求協商。丹麥首相弗雷澤里克森稱她周四已跟北約秘書長呂特討論無人機入侵事件，雙方同意共同努力確保安全。