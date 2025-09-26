聯國秘書長允查特朗普訪總部事故

特去信稱「羞辱」 籲拘肇事者

除「扶手電梯門」、提詞機在特朗普演說開首15分鐘故障外，特朗普也在帖文中投訴在演說期間聯合國總部「會堂音響系統的聲量顯著較其他人發言時低，不少台下領袖除非戴耳機，否則聽不到他說話」。英國廣播公司（BBC）引述一名聯合國官員澄清，廣播聲量專門調校成適合讓聽眾用耳機，收聽6種不同語言的譯文。

特朗普又稱，聯合國總部的扶手電梯在他與妻子梅拉尼婭乘搭時突然停下，幸好二人緊握扶手，「才能避免仆倒釀成大禍」，呼籲拘捕肇事者。英國《星期日泰晤士報》周日曾報道，有聯合國人員曾私下開玩笑，或會因美國剋扣撥款而惡作劇，包括關掉扶手電梯，以此告訴特朗普「因聯合國沒錢，所以他要行樓梯」。

（以色列-哈馬斯戰爭）