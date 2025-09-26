明報新聞網
國際

國際要聞

以切斷西岸接約旦通道 有限度重開

【明報專訊】以色列周三（24日）起無限期關閉西岸連接約旦唯一陸路過境通道艾倫比橋（Allenby Bridge），切斷逾300萬巴勒斯坦出入境求醫求學等途徑，進一步孤立西岸，亦阻礙救援物資和人員進入加沙。惟以方周四表示，該通道將於周五重開，只限人員通行。不少巴勒斯坦人認為，以色列封口岸措施是針對本周多個西方國家承認巴勒斯坦國而作「懲罰」。

以機場管理局周三稱「出於政治高層指令」，艾倫比橋陸路口岸關閉至另行通知，未交代原因及重開時間。

被指針對西方承認巴國「懲罰」

該口岸是巴人離境求學、工作、求醫以及探望居於海外親人的最主要通道。美國有線新聞網絡（CNN）周三引述約旦男子塔米米（Ismail Tamimi）報道，他的女兒在西岸希伯倫探親，其中一人患有糖尿病，因口岸關閉未能趕及回國覆診；他亦擔心正在求學的女兒趕不及回國開學。來自希伯倫的巴人男子庫瓦斯米（Rami Al Quwasmi）稱，滯留約旦期間需租住酒店，正苦候口岸重開。

艾倫比橋亦是西岸和加沙的經濟命脈，特別是以哈戰爭爆發後，部分關鍵人道物資須從當地進入西岸，再輾轉運往加沙；《華爾街日報》報道，該過境通道全面關閉會迫使人道組織重整運物資和人員路線，勢將面臨困難。聯國人道事務協調辦公室（OCHA）加沙地區發言人切列夫科稱，長期關閉艾倫比過境點必將構成重大影響。

（華爾街日報/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突 口岸 約旦 西岸 加沙

