特承諾不容以方吞西岸 提加沙和議 晤阿拉伯穆斯林國 拋「21點和平方案」

美國政治新聞網站Politico率先引述6名知情人士報道，特朗普在周二有沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、埃及、約旦、土耳其、印尼，以及巴基斯坦等阿拉伯和穆斯林國家等代表出席的會議上，承諾將不會允許以色列總理內塔尼亞胡吞併西岸。其中二人更稱，特朗普及其官員提出的21點和平方案內容包括上述承諾，以及其他有關加沙管治和戰後安全安排等細節。

法國總統馬克龍周三接受「法國24新聞台」（France 24）和法國廣播電台（RFI）聯合專訪，稱特朗普此前一天已向他保證，美國就以色列吞併西岸的立場「跟歐洲相同」，任何相關嘗試將標誌《亞伯拉罕協議》終結，該協議內容涉及以色列和阿拉伯國家外交關係正常化。馬克龍指出，美國視吞併西岸為紅線。

馬克龍：美視吞併西岸為紅線

Politico的報道指出，英、法、加、澳等西方國家近日承認巴勒斯坦國，以色列執政聯盟部分極右成員視之為該國實現吞併西岸目標提供機會。然而《以色列時報》報道，一名該國高官本周初透露華府官員曾私下警告勿以吞併西岸報復西方國家承認巴勒斯坦國。內塔尼亞胡下周一將在美國跟特朗普會晤，討論相關問題；《以色列時報》指他曾向執政聯盟內閣部長強調，任何以方尋求作出的舉動，包括兼併部分西岸，都需要特朗普「開綠燈」。但有分析質疑美方立場或意見對以色列尚有多大牽制作用。特朗普曾稱，以軍本月9日轟炸卡塔爾，他事前未有接獲通知。

特盼推動阿拉伯國投資加沙重建

美國總統中東問題特使威特科夫周三則形容，此前一天會議上向阿拉伯和穆斯林國家提出的21點和平方案「處理了以色列以至中東區內所有鄰國的關切」，未有提及吞併西岸問題等詳情，僅稱「有信心未來數日可公布一些突破事情」。知情人士向美國有線新聞網絡（CNN）透露，美方新方案大部分內容過往已曾提出，包括永久停火及釋放所有被扣加沙的以色列人質、由哈馬斯以外勢力管治加沙，和以色列撤軍的路線圖。以色列「12頻道」則報道，特朗普希望方案能推動阿拉伯國家投資並協助重建加沙。

